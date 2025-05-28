Отсутствие Украины на саммите в Гааге будет победой Путина над НАТО — Зеленский

Украина обязательно должна участвовать на саммите НАТО в Гааге. Если же Киев не получит приглашение, это будет выглядеть как победа российского диктатора Владимира Путина, но не над Украиной, а над самим НАТО.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции в Берлине, после встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцом.

Украина должна присутствовать на саммите НАТО

По словам президента, Украина уже получила определенные сигналы от партнеров относительно возможного участия в НАТО.

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В то же время, по его словам, украинская сторона ожидает откровенный разговор с союзниками, ведь важно не только присутствовать, но и понимать, какую роль будет играть Украина и какие результаты получит от этого саммита.

По мнению Зеленского, такой подход является честным и правильным.

— На мой взгляд, если Украина не будет присутствовать на саммите НАТО, то это будет победа Путина, но не над Украиной, а над НАТО. Поэтому решение за партнерами, — подчеркнул президент.

СМИ ранее сообщали со ссылкой на дипломатические источники, что Соединенные Штаты якобы выступают против участия Владимира Зеленского в саммите НАТО, который планируется в конце июня в Гааге.

В то же время глава МИД Нидерландов Каспар Вельдкамп заявил, что окончательное решение о приглашении президента Украины будет принимать генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

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