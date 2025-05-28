Укр Рус
Укр Рус
Популярные Статьи
Универсальные воины: что известно о морской пехоте Украины и ее участии в войне с РФ
Кто покинул МастерШеф 15 в 13-м выпуске после борьбы за место на кухне
В Ровно впервые родился ребенок, зачатый после гибели отца на фронте
Продал самое ценное: Козловский впервые рассказал, как закрыл долги перед Кондратюком
Рейтинг WTA: прогресс Костюк и вылет Калининой из топ-100
Вікторія Васьковська, редактор сайта
3 мин.

Отсутствие Украины на саммите в Гааге будет победой Путина над НАТО — Зеленский

Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

Украина обязательно должна участвовать на саммите НАТО в Гааге. Если же Киев не получит приглашение, это будет выглядеть как победа российского диктатора Владимира Путина, но не над Украиной, а над самим НАТО.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции в Берлине, после встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцом.

Украина должна присутствовать на саммите НАТО

По словам президента, Украина уже получила определенные сигналы от партнеров относительно возможного участия в НАТО.

Сейчас смотрят

В то же время, по его словам, украинская сторона ожидает откровенный разговор с союзниками, ведь важно не только присутствовать, но и понимать, какую роль будет играть Украина и какие результаты получит от этого саммита.

По мнению Зеленского, такой подход является честным и правильным.

— На мой взгляд, если Украина не будет присутствовать на саммите НАТО, то это будет победа Путина, но не над Украиной, а над НАТО. Поэтому решение за партнерами, — подчеркнул президент.

СМИ ранее сообщали со ссылкой на дипломатические источники, что Соединенные Штаты якобы выступают против участия Владимира Зеленского в саммите НАТО, который планируется в конце июня в Гааге.

В то же время глава МИД Нидерландов Каспар Вельдкамп заявил, что окончательное решение о приглашении президента Украины будет принимать генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Читайте также
Среди приоритетов саммита НАТО в Гааге будет Украина – Тернер
Патрік Тернер

Война в Украине, Владимир Зеленский, Владимир Путин, НАТО, Росія, Саммит НАТО, Украина
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь