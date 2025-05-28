Отсутствие Украины на саммите в Гааге будет победой Путина над НАТО — Зеленский
Украина обязательно должна участвовать на саммите НАТО в Гааге. Если же Киев не получит приглашение, это будет выглядеть как победа российского диктатора Владимира Путина, но не над Украиной, а над самим НАТО.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции в Берлине, после встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцом.
Украина должна присутствовать на саммите НАТО
По словам президента, Украина уже получила определенные сигналы от партнеров относительно возможного участия в НАТО.
В то же время, по его словам, украинская сторона ожидает откровенный разговор с союзниками, ведь важно не только присутствовать, но и понимать, какую роль будет играть Украина и какие результаты получит от этого саммита.
По мнению Зеленского, такой подход является честным и правильным.
— На мой взгляд, если Украина не будет присутствовать на саммите НАТО, то это будет победа Путина, но не над Украиной, а над НАТО. Поэтому решение за партнерами, — подчеркнул президент.
СМИ ранее сообщали со ссылкой на дипломатические источники, что Соединенные Штаты якобы выступают против участия Владимира Зеленского в саммите НАТО, который планируется в конце июня в Гааге.
В то же время глава МИД Нидерландов Каспар Вельдкамп заявил, что окончательное решение о приглашении президента Украины будет принимать генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.