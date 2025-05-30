Выборы в Польше: шансы Тшасковского и Навроцкого почти равны
Президентские выборы в Польше могут завершиться победой как для мэра Варшавы Рафала Тшасковского, так и для руководителя Института национальной памяти (IPN) Кароля Навроцкого. Разница в рейтинге между двумя кандидатами минимальна — менее 2%.
Об этом свидетельствуют результаты нескольких последних социологических опросов, которые были обнародованы в последний день предвыборной кампании.
У Тшасковского и Навроцкого — равные шансы на победу
Данные опроса, проведенного аналитическим центром IBRiS по заказу телеканала Polsat News, свидетельствуют: за кандидата от правящей Гражданской коалиции Рафала Тшасковского сейчас готовы проголосовать 49,1% избирателей, тогда как за представителя консервативной партии Право и справедливость (PiS) Кароля Навроцкого — 48,1%.
При этом Тшасковского поддерживают преимущественно женщины (60%), а Навроцкого — мужчины (61%). Ожидается, что явка на выборах может быть рекордной и превысить 77%.
Опрос исследовательского центра OGB, который был проведен для портала Wirtualna Polska, демонстрирует другую картину: в нем Навроцкий набирает 50,63% голосов и опережает Тшасковского, за которого выразили готовность проголосовать 49,37% респондентов.
И в этом опросе прослеживается гендерное различие в предпочтениях: 55% женщин отдают предпочтение Тшасковскому, тогда как почти столько же мужчин (примерно 55%) поддерживают Навроцкого.
Молодые избиратели (в возрасте от 18 до 39 лет) больше симпатизируют главе IPN, а вот среди избирателей старше 40 лет лидирует Тшасковский.
В воскресенье, 1 июня, в Польше пройдет второй тур президентских выборов. Избирательные участки будут работать с 7:00 до 21:00.
19 мая были обнародованы результаты первого тура выборов. Кандидат от Гражданской коалиции, мэр Варшавы Рафал Тшасковский получил 31,3% голосов избирателей. Представитель оппозиционной партии Право и Справедливость, глава Института национальной памяти Польши Кароль Навроцкий – 29,5%.