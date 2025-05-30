Выборы в Польше: шансы Тшасковского и Навроцкого почти равны

Президентские выборы в Польше могут завершиться победой как для мэра Варшавы Рафала Тшасковского, так и для руководителя Института национальной памяти (IPN) Кароля Навроцкого. Разница в рейтинге между двумя кандидатами минимальна — менее 2%.

Об этом свидетельствуют результаты нескольких последних социологических опросов, которые были обнародованы в последний день предвыборной кампании.

У Тшасковского и Навроцкого — равные шансы на победу

Данные опроса, проведенного аналитическим центром IBRiS по заказу телеканала Polsat News, свидетельствуют: за кандидата от правящей Гражданской коалиции Рафала Тшасковского сейчас готовы проголосовать 49,1% избирателей, тогда как за представителя консервативной партии Право и справедливость (PiS) Кароля Навроцкого — 48,1%.

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При этом Тшасковского поддерживают преимущественно женщины (60%), а Навроцкого — мужчины (61%). Ожидается, что явка на выборах может быть рекордной и превысить 77%.

Опрос исследовательского центра OGB, который был проведен для портала Wirtualna Polska, демонстрирует другую картину: в нем Навроцкий набирает 50,63% голосов и опережает Тшасковского, за которого выразили готовность проголосовать 49,37% респондентов.

И в этом опросе прослеживается гендерное различие в предпочтениях: 55% женщин отдают предпочтение Тшасковскому, тогда как почти столько же мужчин (примерно 55%) поддерживают Навроцкого.

Молодые избиратели (в возрасте от 18 до 39 лет) больше симпатизируют главе IPN, а вот среди избирателей старше 40 лет лидирует Тшасковский.

В воскресенье, 1 июня, в Польше пройдет второй тур президентских выборов. Избирательные участки будут работать с 7:00 до 21:00.

19 мая были обнародованы результаты первого тура выборов. Кандидат от Гражданской коалиции, мэр Варшавы Рафал Тшасковский получил 31,3% голосов избирателей. Представитель оппозиционной партии Право и Справедливость, глава Института национальной памяти Польши Кароль Навроцкий – 29,5%.

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