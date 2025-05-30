Вибори у Польщі: шанси Тшасковського та Навроцького майже рівні

Президентські вибори у Польщі можуть завершитися перемогою як для мера Варшави Рафала Тшасковського, так і для керівника Інституту національної пам’яті (IPN) Кароля Навроцького. Різниця в рейтингу між двома кандидатами є мінімальною – менш ніж 2%.

Про це свідчать результати кількох останніх соціологічних опитувань, які були оприлюднені в останній день передвиборчої кампанії.

Тшасковський і Навроцький мають однакові шанси на перемогу

Дані опитування, проведеного аналітичним центром IBRiS на замовлення телеканалу Polsat News, свідчать: за кандидата від правлячої Громадянської коаліції Рафала Тшасковського нині готові проголосувати 49,1% виборців, тоді як за представника консервативної партії Право і справедливість (PiS) Кароля Навроцького – 48,1%.

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Водночас Тшасковського підтримують переважно жінки (60%), а Навроцького – чоловіки (61%). Очікується, що виборча явка може бути рекордною і перевищити 77%.

Опитування дослідницького центру OGB, яке було проведене для порталу Wirtualna Polska, демонструє іншу картину: у ньому Навроцький набирає 50,63% голосів і випереджає Тшасковського, за якого висловили готовність проголосувати 49,37% респондентів.

І в цьому опитуванні простежується гендерна відмінність у вподобаннях: 55% жінок надають перевагу Тшасковському, тоді як майже стільки ж чоловіків (приблизно 55%) підтримують Навроцького.

Молодші виборці (віком від 18 до 39 років) більше симпатизують голові IPN, а от серед виборців віком понад 40 років лідирує Тшасковський.

У неділю, 1 червня, у Польщі відбудеться другий тур президентських виборів. Виборчі дільниці працюватимуть з 7:00 до 21:00.

19 травня було оприлюднено результати першого туру виборів. Кандидат від Громадянської коаліції, мер Варшави Рафал Тшасковський отримав 31,3% голосів виборців. Представник опозиційної партії Право і Справедливість, голова Інституту національної пам’яті Польщі Кароль Навроцький – 29,5%.

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