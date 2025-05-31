В НАТО не обсуждают требование Путина не расширяться на восток – СМИ

Условия кремлевского диктатора Владимира Путина по окончанию войны в Украине включают требование, чтобы Запад письменно обязался прекратить расширение Альянса на восток и снять часть санкций с России, сообщают три российских источника. Однако в НАТО не обсуждают эти требования.

Об этом Радио Свобода рассказали на условиях анонимности несколько информированных сотрудников и дипломатов военного блока.

— Путин готов к миру, но не любой ценой, – заявил один высокопоставленный российский источник, знакомый с мнением высшего руководства Кремля, сообщает Reuters.

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Так, источники Радио Свобода отметили, что тема потенциального нерасширения НАТО, в частности, не поднималась ни на одной из недавних и более давних встреч в рамках блока.

— Возможно, это просто академическая дискуссия, – отметил один из собеседников, подчеркнув, что любое решение НАТО принимается консенсусом.

Другой источник отмечает, что письменное обязательство о нерасширении — это не то, что россияне могут так просто получить, ведь право на свободное присоединение закреплено в ряде международных договоров: Североатлантический договор 1949 года, Венская конвенция о праве международных договоров 1969-го, Хельсинкский Заключительный акт 1975 года.

Требования Путина о нерасширении НАТО

Еще три российских источника отметили, что Путин хочет получить письменное обязательство от крупных западных государств не расширять НАТО на восток. Это означает официальное исключение членства для Украины, Грузии, Молдовы и других бывших советских республик.

Россия также хочет, чтобы Украина была нейтральной, чтобы с Москвы сняли некоторые западные санкции, чтобы был решен вопрос замороженных российских суверенных активов на Западе и чтобы русскоязычные граждане Украины были защищены, сказали источники.

Один источник сообщил, если Путин не сможет достичь мирного соглашения на своих условиях, то он будет пытаться показать украинцам и европейцам боевыми действиями, что мир завтра будет еще более болезненным.

Путин неоднократно подчеркивал, что любое мирное соглашение должно быть направлено на устранение “первопричин войны” — нерасширение НАТО. Киев в ответ заявил, что Россия не может указывать Украине, присоединяться к блоку или нет. Альянс также заявлял, что не будет менять свою политику открытых дверей только потому, что этого требует Москва.

Война в Украине

На сегодняшний день Россия контролирует чуть менее пятой части Украины. Война дорого стоит как России, так и Украине, с точки зрения человеческих потерь и военных расходов.

По данным Reuters, Путин все больше обеспокоен экономическим падением в своей стране, ведь не хватает рабочей силы, растет инфляция. Цена на нефть, которая является основой российской экономики, в этом году продолжает падать.

Один из источников сообщил Reuters, если Путин увидит тактическую возможность на поле боя, то он будет продвигаться дальше вглубь Украины. А еще в Кремле считают, что Россия может воевать годами, несмотря на западные санкции.

Второй источник сообщил, что Путин и в дальнейшем хочет вхождения в состав РФ четырех областей Украины: Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской.

В дополнение к Крыму, который Россия аннексировала в 2014 году, сейчас российские войска контролируют почти всю Луганскую, более 70% Донецкой, часть Запорожской и Херсонской областей. РФ также оккупировала часть территории Харьковской и Сумской областей и угрожает Днепропетровской.

Расширение НАТО

Путин считает войну в Украине переломным моментом в отношениях Москвы с Западом, который, по его словам, унизил Россию после распада Советского Союза в 1991 году, расширив НАТО.

На саммите 2008 года в Бухаресте лидеры блока согласились, что Украина и Грузия однажды станут членами Североатлантического блока. В 2019 году Украина закрепила в Конституции курс на полноправное членство в НАТО и Европейском союзе.

Дональд Трамп заявил, что поддержка Соединенными Штатами заявки Украины на членство в Альянсе стала причиной войны, и подчеркнул, что Украина не получит членства в ближайшем будущем.

В 2021 году, всего за два месяца до российского вторжения в Украину, Москва предложила проект соглашения, которое обязывает НАТО воздерживаться от любого дальнейшего расширения, в том числе присоединения Украины и других государств. Дипломаты США и НАТО заявили тогда, что это не в компетенции РФ – ограничивать расширение блока.

Путин считает, что после падения Берлинской стены в 1989 году Соединенные Штаты ввели Москву в заблуждение, когда госсекретарь США Джеймс Бейкер заверил советского лидера Михаила Горбачева, что Альянс не будет расширяться на восток. Это было лишь устное обещание.

В свою очередь в НАТО отмечают, что не бросают вызов России.

Нападение РФ на Украину побудило Финляндию вступить в блок в 2023 году, а Швецию — в 2024 году.

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