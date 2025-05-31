У НАТО не обговорюють вимогу Путіна не розширюватися на схід – ЗМІ

Умови кремлівського диктатора Володимира Путіна щодо закінчення війни в Україні включають вимогу, щоб Захід письмово зобов’язався припинити розширення НАТО на схід і зняти частину санкцій з Росії, повідомляють три російські джерела. Проте у НАТО не обговорюють ці вимоги.

Про це Радіо Свобода розповіли на умовах анонімності кілька поінформованих співробітників і дипломатів НАТО.

– Путін готовий до миру, але не за будь-яку ціну, – заявило одне високопоставлене російське джерело, знайоме з думкою вищого керівництва Кремля, повідомляє Reuters.

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Так, джерела Радіо Свобода зазначили, що тема потенційного нерозширення НАТО, зокрема, не підіймалася на жодній із нещодавніх і більш давніх зустрічей у межах блоку.

– Можливо, це просто академічна дискусія, – зазначив один зі співрозмовників, наголосивши, що будь-яке рішення НАТО ухвалюється консенсусом.

Інше джерело зауважує, що письмове зобов’язання щодо нерозширення – це не те, що росіяни можуть так просто отримати, адже право на вільне приєднання закріплене в низці міжнародних договорів: Північноатлантичний договір 1949 року, Віденська конвенція про право міжнародних договорів 1969 року, Гельсінський Заключний акт 1975 року.

Вимоги Путіна про нерозширення НАТО

Ще три російських джерела наголосили, що Путін хоче отримати письмове зобов’язання від великих західних держав не розширювати НАТО на схід. Це означає офіційне виключення членства для України, Грузії, Молдови та інших колишніх радянських республік.

Росія також хоче, щоб Україна була нейтральною, щоб з Москви зняли деякі західні санкції, щоб було вирішено питання заморожених російських суверенних активів на Заході і щоб російськомовні громадяни України були захищені, сказали джерела.

Одне джерело повідомило, якщо Путін не зможе досягти мирної угоди на своїх умовах, то він намагатиметься показати українцям і європейцям бойовими діями, що мир завтра буде ще більш болючим.

Путін неодноразово наголошував, що будь-яка мирна угода має бути спрямована на усунення “першопричин війни” – нерозширення НАТО. Київ у відповідь заявляв, що Росія не може вказувати Україні приєднуватися до блоку чи ні. НАТО також заявляло, що не змінюватиме свою політику відкритих дверей лише тому, що цього вимагає Москва.

Війна в Україні

Станом на сьогодні Росія контролює трохи менше п’ятої частини України. Війна дорого коштує як Росії, так і Україні з погляду на людські втрати і військові витрати.

За даними Reuters, Путін дедалі більше занепокоєний економічним падінням у своїй країни, адже не вистачає робочої сили, росте інфляція. Ціна на нафту, яка є основою російської економіки, цього року продовжує падати.

Одне з джерел повідомило Reuters, якщо Путін побачить тактичну можливість на полі бою, то він просуватиметься далі вглиб України. А ще в Кремлі вважають, що Росія може воювати роками, попри західні санкції.

Друге джерело повідомило, що Путін й надалі хоче входження до складу РФ чотирьох областей України: Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської.

На додаток до Криму, який Росія анексувала в 2014 році, наразі російські війська контролюють майже всю Луганську, понад 70% Донецької, частину Запорізької та Херсонської областей. РФ також окупувала частину території Харківської та Сумської областей і загрожує Дніпропетровській.

Розширення НАТО

Путін вважає війну в Україні переломним моментом у відносинах Москви із Заходом, який, за його словами, принизив Росію після розпаду Радянського Союзу в 1991 році, розширивши НАТО.

На саміті 2008 року у Бухаресті лідери НАТО погодилися, що Україна і Грузія одного дня стануть членами Північноатлантичного блоку. У 2019 році Україна закріпила у Конституції курс на повноправне членство в НАТО і Європейському союзі.

Дональд Трамп заявив, що підтримка Сполученими Штатами заявки України на членство в НАТО стала причиною війни, і наголосив, що Україна не отримає членства у найближчому майбутньому.

У 2021 році, всього за два місяці до російського вторгнення в Україну, Москва запропонувала проєкт угоди, яка зобов’язує НАТО утримуватися від будь-якого подальшого розширення, зокрема приєднання України й інших держав. Дипломати США і НАТО заявили тоді, що це не в компетенції РФ обмежувати розширення блоку.

Путін вважає, що після падіння Берлінської стіни в 1989 році Сполучені Штати ввели Москву в оману, коли держсекретар США Джеймс Бейкер запевнив радянського лідера Михайла Горбачова, що НАТО не буде розширюватися на схід. То була лише усна обіцянка.

Своєю чергою у НАТО наголошують, що не кидають виклик Росії.

Напад РФ на Україну спонукав Фінляндію вступити у НАТО у 2023 році, а Швецію – у 2024 році.

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