Выборы в Польше: новым президентом станет Кароль Навроцкий
В Польше завершился второй тур президентских выборов. Новым главой государства стал Кароль Навроцкий — кандидат от оппозиционной партии Право и справедливость.
Об этом пишет Onet.pl.
Выборы в Польше: результаты голосования
Согласно подсчету голосов, Кароль Навроцкий набрал 50,9% голосов и лишь немного опередил своего соперника — мэра Варшавы Рафала Тшасковского, который получил 49,1%.
Согласно информации Gazeta Wyborcza, на выборах президента Польши Навроцкого поддержали более 10,6 млн поляков, Тшасковского — чуть более 10,2 млн. Разница между кандидатами составила примерно 369 тыс. голосов.
В голосовании приняли участие 71,6% избирателей.
Кароль Навроцкий на выборах президента получил наибольшую поддержку в таких регионах Польши:
- Подкарпатское — 71%;
- Люблинское — 66,5%;
- Свентокшиское — 63,6%;
- Подляское — 61,4%;
- Малопольское — 59,9%;
- Лодзинское — 53,2%.
Зато Рафал Тшасковский победил в 10 других воеводствах, в частности в:
- Куявско-Поморское — 53,4%;
- Мазовецкое — 50,3%;
- Варминско-Мазурское — 51,7%;
- Опольское — 53%;
- Поморское — 59,1%.
Отметим, что сначала на выборах президента в Польше лидировал Рафал Тшасковский с 50,3% голосов. Тогда как его оппонент Кароль Навроцкий имел поддержку 49,7% избирателей.