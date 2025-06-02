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Вікторія Васьковська, редактор сайта
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Выборы в Польше: новым президентом станет Кароль Навроцкий

Кароль Навроцький
Фото: Getty Images

В Польше завершился второй тур президентских выборов. Новым главой государства стал Кароль Навроцкий — кандидат от оппозиционной партии Право и справедливость.

Об этом пишет Onet.pl.

Выборы в Польше: результаты голосования

Согласно подсчету голосов, Кароль Навроцкий набрал 50,9% голосов и лишь немного опередил своего соперника — мэра Варшавы Рафала Тшасковского, который получил 49,1%.

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результати президентських виборів у Польщі

Согласно информации Gazeta Wyborcza, на выборах президента Польши Навроцкого поддержали более 10,6 млн поляков,  Тшасковского — чуть более 10,2 млн. Разница между кандидатами составила примерно 369 тыс. голосов.

В голосовании приняли участие 71,6% избирателей.

Кароль Навроцкий на выборах президента получил наибольшую поддержку в таких регионах Польши:

  • Подкарпатское — 71%;
  • Люблинское — 66,5%;
  • Свентокшиское — 63,6%;
  • Подляское — 61,4%;
  • Малопольское — 59,9%;
  • Лодзинское — 53,2%.

Зато Рафал Тшасковский победил в 10 других воеводствах, в частности в:

  • Куявско-Поморское — 53,4%;
  • Мазовецкое — 50,3%;
  • Варминско-Мазурское — 51,7%;
  • Опольское — 53%;
  • Поморское — 59,1%.

Отметим, что сначала на выборах президента в Польше лидировал Рафал Тшасковский с 50,3% голосов. Тогда как его оппонент Кароль Навроцкий имел поддержку 49,7% избирателей.

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