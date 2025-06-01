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Юлія Захарченко, редакторка стрічки
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Вибори президента Польщі: з’явилися перші дані екзит-полів

Рафал Тшасковський, Кароль Навроцький
Фото: Getty Images

У Польщі завершився другий тур на виборах президента. Вже оприлюднено перші дані екзит-полів.

Дані екзит-полів на виборах президента Польщі

У другому турі президентських виборів лідирує кандидат від Громадянської платформи Рафал Тшасковський із 50,3%, за даними екзит-полу, проведеного студією Ipsos для TVP, TVN і Polsat, повідомляє Onet.pl.

Його опонент із партії Право і справедливість Кароль Навроцький набрав 49,7 % голосів.

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Як пише Politico, зараз неможливо точно сказати, хто саме стане переможцем на виборах у Польщі, адже може бути похибка екзит-полу в 2 відсоткові пункти.

У виданні зазначають, що чіткіша картина з’явиться, коли о 23:30 (за польським часом) будуть опубліковані оновлені результати опитування, проведені організацією Ipsos.

Виборча комісія Польщі повідомляє, що остаточні результати підрахунку голосів будуть оголошені в понеділок, 2 червня.

Інший екзит-пол, проведений праворадикальним телеканалом TV Republika, показав, що Тшасковський лідирує з ще меншим відривом – 50,17% проти 49,83%.

За підрахунками, різниця між кандидатами становить від 70 тис. до 100 тис. голосів, повідомляє The Guardian.

В останній день передвиборчої кампанії були оприлюднені результати кількох останніх соціологічних опитувань, згідно з якими шанси Тшасковського та Навроцького на перемогу на виборах президента у Польщі є майже рівними. Різниця в рейтингу між двома кандидатами була мінімальною – менш ніж 2%.

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