Вікторія Васьковська, редакторка сайту
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Вибори в Польщі: новим президентом стане Кароль Навроцький
У Польщі завершився другий тур президентських виборів. Новим главою держави став Кароль Навроцький – кандидат від опозиційної партії Право і справедливість.
Про це пише Onet.pl.
Вибори в Польщі: результати голосування
Згідно з підрахунком голосів, Кароль Навроцький набрав 50,9% голосів і лише трохи випередив свого суперника – мера Варшави Рафала Тшасковського, який отримав 49,1%.
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Згідно з інформацією Gazeta Wyborcza, на виборах президента Польщі Навроцького підтримали понад 10,6 млн поляків, за Тшасковського – трохи більше ніж 10,2 млн. Різниця між кандидатами склала приблизно 369 тис. голосів.
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