Вибори в Польщі: новим президентом стане Кароль Навроцький

У Польщі завершився другий тур президентських виборів. Новим главою держави став Кароль Навроцький – кандидат від опозиційної партії Право і справедливість.

Про це пише Onet.pl.

Вибори в Польщі: результати голосування

Згідно з підрахунком голосів, Кароль Навроцький набрав 50,9% голосів і лише трохи випередив свого суперника – мера Варшави Рафала Тшасковського, який отримав 49,1%.

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Згідно з інформацією Gazeta Wyborcza, на виборах президента Польщі Навроцького підтримали понад 10,6 млн поляків, за Тшасковського – трохи більше ніж 10,2 млн. Різниця між кандидатами склала приблизно 369 тис. голосів.

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