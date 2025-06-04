Крымский мост: история строительства и что было раньше на его месте

3 июня 2025 года Служба безопасности Украины нанесла удар по Крымскому мосту, заминировав подводные опоры незаконного сооружения. Сообщается, что подготовка к операции длилась несколько месяцев. Сейчас мост фактически находится в аварийном состоянии.

Это чрезвычайно важная операция, ведь в настоящее время Крымский мост соединяет Краснодарский край с временно оккупированной Автономной Республикой Крым. Враг использует его в качестве транспортного узла для обеспечения своих войск.

Когда был построен Крымский мост, сколько длилось строительство и что о нем известно — читайте в материале Фактов ICTV.

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Крымский мост: история создания

Крымский мост, также известный как Керченский мост, в настоящее время является транспортным сооружением, соединяющим аннексированный Крымский полуостров с Краснодарским краем России через Керченский пролив.

В день, когда Россия осуществила незаконную аннексию Крыма, Москва объявила конкурс на реализацию строительного проекта, ссылаясь на предварительно подписанные договоренности. Строить этот мост помогали четыре голландские компании, за что нидерландский прокурор оштрафовал их за нарушение санкций ЕС против России, сообщает Reuters.

Идея создания транспортного сообщения между Крымом и Россией в виде моста впервые начала активно обсуждаться еще в 2006 году в рамках украинско-российских переговоров.

Уже в 2008 году проект обсудили с участием премьер-министров обеих стран. Тогда же Россия официально включила строительство моста в свою долгосрочную транспортную стратегию.

В 2010 году президент-беглец Виктор Янукович и российский лидер Дмитрий Медведев подписали соглашение, касающееся строительства моста через Керченский пролив.

7 декабря 2013 года правительства двух государств согласовали совместные шаги по организации возведения моста. Тогда проект моста имел стратегическое значение для развития транспортной инфраструктуры стран Черноморского региона.

До аннексии Крыма Россией идея заключалась в создании объездной трассы вокруг Черного моря, к которой должны были присоединиться все государства региона. Каждая страна брала на себя обязательство самостоятельно проложить свою часть маршрута. В Украине предполагалось, что путь будет пролегать через Керчь, поскольку альтернативный маршрут в обход Азовского моря существенно увеличивал расстояние — почти на 500 километров.

После оккупации Путин объявил о своем намерении срочно построить переправу через Керченский пролив. Украина же вышла из договора о строительстве моста.

Когда построили Крымский мост

Строительство Крымского моста фактически началось в феврале 2016 года. Автомобильное движение было открыто 15 мая 2018 года. 23 декабря 2019 года запустили железнодорожное сообщение для пассажирских поездов, 30 июня 2020 года — для грузовых перевозок.

В целом строительство длилось более трех лет и обошлось в 228 миллиардов рублей.

Общая длина моста составляет 19 километров.

Что было раньше на месте Крымского моста

До полномасштабного вторжения мост и паромная переправа были единственными путями сообщения между территорией РФ и временно оккупированным Крымом.

Однако ранее уже было несколько попыток соединить Крым и Кубань и создать переправу через Керченский пролив.

В 1943 году немецкие войска также пытались построить мост через Керченский пролив, но строительство было прекращено из-за наступления советской армии, а недостроенное сооружение уничтожили во время отступления.

В 1944 году, после освобождения Крыма от нацистских войск, советская власть построила железнодорожный мост длиной 4,5 км, используя материалы, оставленные немецкой армией. Однако из-за конструктивных недостатков и сильных ледовых условий мост был разрушен уже в феврале 1945 года.

Таким образом, в настоящее время Крымский мост является третьим масштабным проектом переправы через Керченский пролив, реализованным после предыдущих неудачных попыток в 1940-х годах.

Крымский мост: основные характеристики

Когда построили Керченский мост (Крымский), он состоял из двух отдельных сооружений: автомобильного и железнодорожного.

Обе конструкции тянулись от Таманского полуострова, проходили через Тузлинскую косу и остров Тузла и соединялись с территорией Керчи.

Общая протяженность перехода составляет 19 км. Из них железнодорожная часть занимает примерно 18,1 км, а автомобильная — почти 17 км. Ширина проезжей части, учитывая полосы безопасности, достигает 23,1 метра.

Автомобильный поток, который способен выдержать мост, составляет до 40 тысяч машин ежедневно. Железнодорожная ветка спроектирована для поездов массой до 7,1 тысячи тонн с возможностью пропускать до 47 пар поездов в сутки.

Мост является стратегически важной транспортной артерией для РФ, играет ключевую роль в обеспечении перевозок как для гражданских нужд, так и для военной логистики. Именно поэтому Украина уже в третий раз его повредила.

Источник: Militarnyi, Wikipedia

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