Крым — это Украина: СБУ поразила Крымский мост под водой, он стал аварийным

Служба безопасности Украины осуществила очередную уникальную спецоперацию — был поражен Крымский мост, на этот раз под водой.

Об этом СБУ сообщила в своей социальных сетях.

СБУ поразила Крымский мост 3 июня

Сообщается, что подготовка длилась несколько месяцев: агенты Службы безопасности Украины заминировали подводные опоры незаконного сооружения.

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Сегодня в 4:44 утра было приведено в действие первое взрывное устройство — без жертв среди гражданских.

Подводные конструкции опор получили серьезные повреждения на уровне дна — поспособствовала взрывчатка мощностью 1 100 кг в тротиловом эквиваленте. Мост фактически оказался в аварийном состоянии.

Операцию лично контролировал глава СБУ, генерал-лейтенант Василий Малюк — он также координировал ее подготовку и реализацию.

— Бог любит Троицу, а СБУ всегда доводит задуманное до конца и никогда не повторяется. Ранее мы дважды поразили Крымский мост в 2022 и 2023 годах. Поэтому сегодня продолжили эту традицию уже под водой. Никаким незаконным объектам РФ нет места на территории нашего государства, — отметил Малюк.

Он добавил, что именно поэтому Крымский мост — абсолютно законная цель, особенно учитывая то, что враг использовал его как логистическую артерию для обеспечения своих войск.

Малюк подчеркнул, что Крым — это Украина, и любые проявления оккупации будут получать наш жесткий ответ.

Напомним, днем 1 июня СБУ провела уникальную операцию Паутина, в результате которой поражено 34% стратегических носителей крылатых ракет на основных аэродромах базирования на территории России.

По подсчетам СБУ, $7 млрд — это ориентировочная стоимость стратегической авиации врага, которая попала под удары в рамках операции Паутина.

Источник : СБУ

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