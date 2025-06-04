Каким атакам подвергался Крымский мост: все о трех спецоперациях СБУ

Крымский (Керченский) мост, соединяющий временно оккупированный полуостров с Россией, является вполне легитимной целью для Украины, поскольку именно через него поставляют оружие и технику для российских войск на юге.

Факты ICTV узнавали, каким атакам подвергался Керченский мост и каковы их последствия.

Сколько атак было на Крымский мост

На сегодня Крымский мост был поражен трижды – в 2022, 2023 и 2025 годах.

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Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк отметил, что Бог любит Троицу, а СБУ всегда доводит задуманное до конца и никогда не повторяется.

Ранее украинцы дважды поразили Крымский мост – в 2022 и 2023 годах. Поэтому 3 июня продолжили эту традицию уже под водой, ведь никаким незаконным объектам РФ нет места на территории нашего государства.

Атака на Крымский мост: октябрь 2022 года

Как рассказал глава СБУ Василий Малюк в интервью изданию NV, идея уничтожить мост возникла еще весной 2022 года.

Он лично руководил подготовкой вместе с двумя доверенными сотрудниками. Среди различных вариантов доставки взрывчатки рассматривали и железнодорожные вагоны, но россияне позволили перевозить по мосту только военные грузы.

Поэтому, когда взрывали Крымский мост впервые, решили использовать грузовик, начиненный 21 т гексогеновой смеси, которая маскировалась под рулоны упаковочной пленки.

Сотрудники СБУ подобрали толщину “обертки” так, чтобы взрывчатку не обнаружили сканеры на пунктах контроля. Также им удалось обойти российские системы РЭБ, которые должны были помешать работе GPS.

Взрыв произошел 8 октября 2022 года в 05:40. Повреждены две секции автодорожной части и железнодорожное полотно. На железнодорожной части загорелись цистерны с топливом.

Маршрут груза к мосту остался в тайне. По словам Малюка, СБУ пришлось задействовать десятки людей, которые не знали настоящей цели. После атаки Россия задержала 22 человека, обвинив их в терроризме, хотя это были обычные контрабандисты.

Малюк также признался, что следил за подрывом в режиме реального времени из Киева, однако деталей не раскрыл.

Атака на Керченский мост: июль 2023 года

Эта операция получила название Морской малыш в честь нового типа надводных дронов-камикадзе, разработанных СБУ совместно с военной контрразведкой. Ключевую роль сыграл офицер с позывным Хантер.

Эти дроны изготавливали из материалов, которые трудно обнаружить радарами. Впервые их испытали на кораблях Черноморского флота, в частности на фрегатах Адмирал Макаров и Адмирал Эссен.

Перед атакой на мост взрывчатку на дронах увеличили до 850 кг, а системы управления модернизировали.

В июле 2023 года СБУ и ВМС Украины выпустили дроны в открытое море. В ночь на 17 июля один из них попал в опору моста, в результате чего обвалился по крайней мере один пролет автодорожной части.

Атака на Крымский мост: июнь 2025 года

3 июня 2025 года СБУ провела еще одну уникальную спецоперацию – на этот раз Крымский мост был поражен под водой.

Об успешном выполнении задания Служба безопасности Украины сообщила в своих соцсетях. 3 июня, в 04:44, сработало подводное взрывное устройство. К счастью, обошлось без пострадавших среди гражданского населения.

Подготовка к операции длилась несколько месяцев: украинские агенты заминировали опоры моста под водой.

Взрывчатка мощностью 1 100 кг в тротиловом эквиваленте нанесла существенные повреждения конструкциям на уровне дна. После взрыва мост оказался в аварийном состоянии.

По словам главы СБУ Василия Малюка, он лично руководил как планированием, так и реализацией операции.

Он подчеркнул, что Крымский мост является целью №1 из-за своего военно-логистического значения для врага. А поскольку Крым – это Украина, любые попытки оккупации будут получать жесткий ответ.

Сейчас оценить, что с Крымским мостом, трудно. Это связано с характером последней атаки: взрыв произошел под водой, и повреждения получили именно подводные части опор.

Визуально это не так заметно, как в случаях предыдущих ударов, но такие повреждения могут иметь критические последствия для всей конструкции.

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