Кримський міст: історія будівництва та що було раніше на його місці

3 червня 2025 року Служба безпеки України уразила Кримський міст, замінувавши підводні опори незаконної споруди. Повідомляється, що підготовка до операції тривала кілька місяців. Наразі міст фактично перебуває в аварійному стані.

Це надзвичайно важлива операція, адже наразі Кримський міст з’єднує Краснодарський край з тимчасово окупованою Автономною Республікою Крим. Ворог використовував його як транспортний вузол для забезпечення своїх військ.

Коли був побудований Кримський міст, скільки тривало будівництво та що про нього відомо — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Кримський міст: історія створення

Кримський міст, також відомий як Керченський міст, наразі є транспортною спорудою, що з’єднує анексований Кримський півострів з Краснодарським краєм Росії через Керченську протоку.

У день, коли Росія здійснила незаконну анексію Криму, Москва оголосила конкурс на реалізацію будівельного проєкту, посилаючись на попередньо підписані домовленості. Будувати цей міст допомагали чотири голландські компанії, за що нідерландський прокурор оштрафував їх за порушення санкцій ЄС проти Росії, повідомляє Reuters.

Ідея створення транспортного сполучення між Кримом і Росією у вигляді мосту вперше почала активно обговорюватися ще у 2006 році в межах українсько-російських перемовин.

Уже у 2008 році проєкт обговорили за участі прем’єр-міністрів обох країн. Тоді ж Росія офіційно внесла будівництво мосту до своєї довгострокової транспортної стратегії.

У 2010 році тодішній президент-утікач Віктор Янукович та російський президент Дмитро Медведєв підписали угоду, яка стосувалася спорудження мосту через Керченську протоку.

7 грудня 2013 року уряди двох держав погодили спільні кроки з організації його зведення. Тоді проєкт мав стратегічне значення для розвитку транспортної інфраструктури країн Чорноморського регіону.

До анексії Криму Росією ідея полягала в створенні об’їзної траси навколо Чорного моря, до якої мали долучитися всі держави регіону. Кожна країна брала на себе зобов’язання самостійно прокласти свою частину маршруту. В Україні передбачалося, що шлях пролягатиме через Керч, оскільки альтернативний маршрут в обхід Азовського моря суттєво збільшував відстань — майже на 500 кілометрів.

Після окупації Путін оголосив про намір терміново збудувати переправу через Керченську протоку. Україна натомість вийшла з договору про будівництво мосту.

Коли побудували Кримський міст

Будівництво Кримського мосту фактично розпочалося в лютому 2016 року. Автомобільний рух було відкрито 15 травня 2018 року. 23 грудня 2019 року запустили залізничне сполучення для пасажирських поїздів, а 30 червня 2020 року — для вантажних перевезень.

Загалом будівництво тривало понад три роки й обійшлося у 228 мільярдів рублів.

Загальна довжина мосту становить 19 кілометрів.

Що було раніше на місці Кримського мосту

До повномасштабного вторгнення міст та паромна переправа були єдиними шляхами сполучення між територією РФ та тимчасово окупованим Кримом.

Проте раніше вже було кілька спроб з’єднати Крим та Кубань й створити переправу через Керченську протоку.

У 1943 році німецькі війська також намагалися звести міст через Керченську протоку, але будівництво було припинено через наступ радянської армії, а недобудовану споруду знищили під час відступу.

У 1944 році, після звільнення Криму від нацистських військ, радянська влада побудувала залізничний міст довжиною 4,5 км, використовуючи матеріали, залишені німецькою армією. Однак через конструктивні недоліки та сильні льодові умови міст був зруйнований вже в лютому 1945 року.

Тож наразі Кримський міст є третім масштабним проєктом переправи через Керченську протоку, реалізованим після попередніх невдалих спроб у 1940-х роках.

Кримський міст: основні характеристики

Коли побудували Керченський міст (Кримський), він складався з двох окремих споруд: автодорожньої та залізничної.

Обидві конструкції тягнулися від Таманського півострова, проходили через Тузлинську косу та острів Тузла, і з’єднувалися з територією Керчі.

Загальна протяжність переходу становить 19 км. З них залізнична частина займає приблизно 18,1 км, а автомобільна — майже 17 км. Ширина проїжджої частини, враховуючи смуги безпеки, сягає 23,1 метра.

Автомобільний потік, який здатен витримати міст, становить до 40 тисяч машин щодня. Залізнична гілка спроєктована для потягів масою до 7,1 тисячі тонн із можливістю пропускати до 47 пар поїздів на добу.

Міст є стратегічно важливою транспортною артерією для РФ, відіграє ключову роль у забезпеченні перевезень як для цивільних потреб, так і для військової логістики. Саме тому Україна вже втретє його уразила.

Джерело: Militarnyi, Wikipedia

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