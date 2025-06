Мерц подарил Трампу семейное свидетельство деда, рожденного в Баварии

Канцлер Германии Фридрих Мерц во время первого рабочего визита на этом посту в США привез необычный подарок для американского лидера Дональда Трампа.

Мерц вручил Трампу свидетельство о рождении деда президента США. Это произошло в Овальном кабинете Белого дома.

Канцлер ФРГ подарил Трампу свидетельство о рождении его деда Фридриха, который родился в 1869 году в Кальштадте, Рейнланд-Пфальц. Документ поместили под стекло и обрамили золотой рамкой.

Президент Трамп сказал, что очень благодарен Мерцу за такой подарок.

Germany’s Chancellor Merz presented Trump the birth certificate of his German grandfather, Friedrich Trump.

It was a clever jab to remind Trump he’s a German immigrant. pic.twitter.com/uTTDQ8sfAT

— Anonymous (@YourAnonCentral) June 5, 2025