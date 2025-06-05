Мерц подарил Трампу семейное свидетельство деда, рожденного в Баварии
Канцлер Германии Фридрих Мерц во время первого рабочего визита на этом посту в США привез необычный подарок для американского лидера Дональда Трампа.
Мерц вручил Трампу свидетельство о рождении деда президента США. Это произошло в Овальном кабинете Белого дома.
Мерц подарил Трампу свидетельство деда
Канцлер ФРГ подарил Трампу свидетельство о рождении его деда Фридриха, который родился в 1869 году в Кальштадте, Рейнланд-Пфальц. Документ поместили под стекло и обрамили золотой рамкой.
Президент Трамп сказал, что очень благодарен Мерцу за такой подарок.
Germany’s Chancellor Merz presented Trump the birth certificate of his German grandfather, Friedrich Trump.
It was a clever jab to remind Trump he’s a German immigrant. pic.twitter.com/uTTDQ8sfAT
— Anonymous (@YourAnonCentral) June 5, 2025
Во время встречи Мерц и Трамп должны были обсудить ряд вопросов, в частности войну в Украине, торговлю и расходы НАТО.
Что известно о Фридрихе Трампе
Как отметил Мерц, дед Трампа родился в 1869 году. Фридрих Мерц родом из баварского городка Карлштадт, который тогда был частью Королевства Бавария.
Он эмигрировал в США в 1885 году, чтобы избежать обязательной военной службы, и сначала поселился в Нью-Йорке, который тогда переживал большой приток немецких иммигрантов.
Во время золотой лихорадки на Клондайке, он отправился на запад, в канадскую территорию Юкон, где руководил ресторанами и гостиницами, которые обслуживали золотоискателей.
Как пишет BBC, в 1901 году, он вернулся в Германию, но был депортирован и вернулся в США со своей тогдашней женой Элизабет Крист.
После этого он начал создавать империю недвижимости, которая сделала семью известной и которую впоследствии расширил его сын Фред — отец президента Трампа. Фридрих Трамп умер в 1918 году во время пандемии испанского гриппа.