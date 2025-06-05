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Мерц подарил Трампу семейное свидетельство деда, рожденного в Баварии

Мерц подарував Трампу сертифікат
Фото: Getty Images

Канцлер Германии Фридрих Мерц во время первого рабочего визита на этом посту в США привез необычный подарок для американского лидера Дональда Трампа.

Мерц вручил Трампу свидетельство о рождении деда президента США. Это произошло в Овальном кабинете Белого дома.

Мерц подарил Трампу свидетельство деда

Канцлер ФРГ подарил Трампу свидетельство о рождении его деда Фридриха, который родился в 1869 году в Кальштадте, Рейнланд-Пфальц. Документ поместили под стекло и обрамили золотой рамкой.

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Президент Трамп сказал, что очень благодарен Мерцу за такой подарок.

Во время встречи Мерц и Трамп должны были обсудить ряд вопросов, в частности войну в Украине, торговлю и расходы НАТО.

Что известно о Фридрихе Трампе

Как отметил Мерц, дед Трампа родился в 1869 году. Фридрих Мерц родом из баварского городка Карлштадт, который тогда был частью Королевства Бавария.

Он эмигрировал в США в 1885 году, чтобы избежать обязательной военной службы, и сначала поселился в Нью-Йорке, который тогда переживал большой приток немецких иммигрантов.

Во время золотой лихорадки на Клондайке, он отправился на запад, в канадскую территорию Юкон, где руководил ресторанами и гостиницами, которые обслуживали золотоискателей.

Как пишет BBC, в 1901 году, он вернулся в Германию, но был депортирован и вернулся в США со своей тогдашней женой Элизабет Крист.

После этого он начал создавать империю недвижимости, которая сделала семью известной и которую впоследствии расширил его сын Фред — отец президента Трампа. Фридрих Трамп умер в 1918 году во время пандемии испанского гриппа.

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