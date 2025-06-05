РФ при поддержке Китая хочет изготовить 2 млн FPV-дронов до конца года — СВР

Россия догоняет Украину в производстве беспилотников, в частности благодаря помощи со стороны Китая. До конца 2025 года страна-агрессор планирует изготовить до 2 млн единиц только FPV-дронов.

Об этом заявил спикер Службы внешней разведки Украины Олег Александров в интервью изданию Politico.

Китай помогает РФ в производстве дронов

Также, по его словам, Россия хочет выпустить около 30 тыс. беспилотников дальнего радиуса действия и еще столько же дронов-обманок, которыми враг истощает украинскую систему противовоздушной обороны.

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Александров отметил, что все это благодаря большим финансовым ресурсам, производственным линиям, размещенным далеко в тылу, и особенно поддержке Китая, хотя тот это отрицает.

— Китайские производители поставляют им оборудование, электронику, навигационные, оптические и телеметрические системы, двигатели, микросхемы, процессорные модули, антенные полевые системы, платы управления, навигацию. Они используют так называемые компании-прокладки, меняют названия, делают все, чтобы избежать экспортного контроля и санкций за свою деятельность. Но официально Китай придерживается всех правил. Однако только официально, — пояснил спикер СВР.

На самом же деле Москва имеет критическую зависимость от поставок китайских запчастей как для тактических, так и для дальнобойных беспилотников, и это, как говорит Александров, позволяет России подрывать лидерство Украины в технологии и производстве беспилотников.

— Российским производителям беспилотников удалось увеличить производство беспилотников дальнего радиуса действия с 15 000 в 2024 году до более чем 30 000 в этом году, а также до 2 млн небольших тактических беспилотников, — рассказал он.

Недавно президент Владимир Зеленский заявлял, что Китай прекратил поставки дронов Mavic в Украину и другие европейские страны, тогда как Россия продолжает их получать.

Источник : Politico

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