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Валентина Летяк, редакторка стрічки
3 хв.

РФ за підтримки Китаю хоче виготовити 2 млн FPV-дронів до кінця року – СЗР

fpv дрон безпілотник
Фото: Getty Images

Росія наздоганяє Україну у виробництві безпілотників, зокрема завдяки допомозі з боку Китаю. До кінця 2025 року країна-агресор планує виготовили до 2 млн одиниць лише FPV-дронів.

Про це заявив речник Служби зовнішньої розвідки України Олег Александров в інтерв’ю виданню Politico.

Китай допомає РФ у виробництві дронів

Також, за його словами, Росія хоче випустити близько 30 тис. безпілотників дальнього радіусу дії та ще стільки ж дронів-обманок, якими ворог виснажує українську систему протиповітряної оборони.

Зараз дивляться

Александров зауважив, що усе це завдяки більшим фінансовим ресурсам, виробничим лініям, розміщеним далеко в тилу, і особливо підтримці Китаю, хоча той це заперечує.

– Китайські виробники постачають їм обладнання, електроніку, навігаційні, оптичні та телеметричні системи, двигуни, мікросхеми, процесорні модулі, антенні польові системи, плати керування, навігацію. Вони використовують так звані компанії-прокладки, змінюють назви, роблять усе, щоб уникнути експортного контролю та санкцій за свою діяльність. Але офіційно Китай дотримується всіх правил. Проте тільки офіційно, – пояснив речник СЗР.

Насправді ж Москва має критичну залежність від поставок китайських запчастин як для тактичних, так і для далекобійних безпілотників, і це, як каже Александров, дає змогу Росії підривати лідерство України в технології та виробництві безпілотників.

– Російським виробникам безпілотників вдалося збільшити виробництво безпілотників дальнього радіусу дії з 15 000 в 2024 році до більш ніж 30 000 в цьому році, а також до 2 млн невеликих тактичних безпілотників, – розповів він.

Нещодавно президент Володимир Зеленський заявляв, що Китай припинив постачання дронів Mavic до України та інших європейських країн, тоді як Росія продовжує їх отримувати.

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Рустем Умєров

Джерело: Politico

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