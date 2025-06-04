Заполняем пробелы собственными дронами: Умеров подтвердил проблемы с закупкой китайских Mavic

Украина столкнулась с проблемами при закупке китайских Mavic, которые были перенаправлены в Россию, а не в Украину.

Эту информацию на пресс-конференции после заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины подтвердил министр обороны Рустем Умеров.

Также он отметил, что в настоящее время Киев “заполняет пробел” в отношении этих дронов украинской продукцией.

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— Что касается дронов Mavic, которые китайского производства — были сообщения, скажем, что их перенаправили в Россию, а не в Украину. И мы сталкивались с проблемами закупок через разные каналы, через разные страны. Мы пытались закупать их также у всех членов UDCG. Кроме того, мы начали программу по локализации этих дронов. Мы достигли этого за несколько месяцев. Но до того, как их начали перенаправлять, у нас были проблемы. А сейчас у нас есть, скажем, продукция украинского производства, которую мы закупаем и заполняем пробел, — сказал он.

Умеров о производстве дронов в Украине

Умеров напомнил, что способность Украины производить дроны составляет до 10 миллионов дронов, и это стоит нашей стране $11 млрд. В то же время Украина инвестирует только до $5 млрд, таким образом есть разрыв в финансировании в $6 млрд.

— Что касается вашего конкретного вопроса, то FPV мы можем производить самостоятельно, но нам не хватает финансов, — подчеркнул министр.

Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Китай прекратил поставки дронов Mavic в Украину и другие европейские страны, тогда как Россия продолжает их получать.

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