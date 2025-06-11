НАТО планирует включить средства для Украины в новые расходы на оборону – Bloomberg

На саммите НАТО в Гааге 24-25 июня страны-члены рассмотрят возможность включения взносов на оборону Украины в новые целевые показатели расходов.

Об этом говорится в предварительном проекте декларации саммита, с которым ознакомилось агентство Bloomberg. Окончательная версия будет согласована на встрече в Гааге.

Саммит НАТО в Гааге и расходы на Украину

— Организация Североатлантического договора также предложит работать над устранением торговых барьеров в сфере обороны. Одностраничная декларация фокусируется исключительно на оборонных расходах, что резко отличается от прошлогоднего заявления, которое содержало более 5 тыс. слов и включало обещание долгосрочной помощи Украине в сфере безопасности, — пишет издание.

При этом, как говорят собеседники, краткость как заявления, так и самого саммита, который будет включать ужин с королем Нидерландов и единственную рабочую сессию по расходам на оборону, “имеет целью ограничить потенциальную возможность публичных ссор между Дональдом Трампом и союзниками”.

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По данным источников издания, генсек НАТО Марк Рютте во время саммита в Гааге сосредоточит внимание на достижении соглашения между членами блока о расходах на оборону 5% ВВП, на чем настаивают США.

В то же время в проекте заявления отсутствует перспектива присоединения Украины к НАТО, которая занимала видное место на предыдущих саммитах, а Россия признается угрозой евроатлантической безопасности.

Хотя Рютте на днях говорил, что обещание стран-членов НАТО относительно будущего вступления Украины остается в силе, даже если оно не будет прямо упомянуто в итоговом коммюнике ближайшего саммита.

А президент Владимир Зеленский подтвердил, что Украину пригласили на саммит НАТО, который состоится 24-25 июня в Гааге.

Ранее стало известно, что генсек НАТО Марк Рютте будет говорить на саммите в Гааге о необходимости на 400% увеличить ПВО и ПРО в ответ на угрозу со стороны РФ.

Источник : Bloomberg

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