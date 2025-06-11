НАТО планує внести кошти для України до нових витрат на оборону – Bloomberg

На саміті НАТО в Гаазі 24-25 червня країни-члени розглянуть можливість включення внесків на оборону України до нових цільових показників витрат.

Про це йдеться у попередньому проєкті декларації саміту, з яким ознайомилася агенція Bloomberg. Остаточна версія буде узгоджена на зустрічі в Гаазі.

Саміт НАТО в Гаазі та витрати на Україну

– Організація Північноатлантичного договору також запропонує працювати над усуненням торговельних бар’єрів у сфері оборони. Односторінкова декларація фокусується лише на оборонних витратах, що різко відрізняється від минулорічної заяви, яка містила понад 5 тис. слів і включала обіцянку довгострокової допомоги Україні у сфері безпеки, – пише видання.

При цьому, як кажуть співрозмовники, стислість як заяви, так і самого саміту, який включатиме вечерю з королем Нідерландів та єдину робочу сесію щодо витрат на оборону, “має на меті обмежити потенційну можливість публічних сварок між Дональдом Трампом та союзниками”.

Зараз дивляться

За даними джерел видання, генсек НАТО Марк Рютте під час саміту у Гаазі зосередить увагу на досягненні угоди між членами блоку про витрати на оборону в обсязі 5% ВВП, на чому наполягають США.

Водночас у проєкті заяви немає перспектив приєднання України до НАТО, яка посідала чільне місце на попередніх самітах, а Росія визнається загрозою євроатлантичній безпеці.

Проте Рютте днями казав, що обіцянка країн – членів НАТО щодо майбутнього вступу України залишається чинною, навіть якщо вона не буде прямо згадана в підсумковому комюніке найближчого саміту.

А президент Володимир Зеленський підтвердив, що Україну запросили на саміт НАТО, який відбудеться 24-25 червня у Гаазі.

Раніше стало відомо, що генсек НАТО Марк Рютте говоритиме на саміті у Гаазі про необхідність на 400% збільшити ППО і ПРО у відповідь на загрозу з боку РФ.

Джерело : Bloomberg

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