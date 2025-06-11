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От угроз с воздуха: Дания планирует срочно закупить ПВО почти на $1 млрд

ППО Iris-T
Фото: Getty Images

Дания намерена приобрести три наземные системы ПВО ближнего радиуса действия, и уже получила предложения от производителей из Германии, Норвегии и Франции.

Об этом заявил министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен.

Дания создаст наземную систему противовоздушной обороны

На сайте датского Минобороны объясняется, что им необходимо быстро создать наземную систему противовоздушной обороны, которая сможет защитить гражданское население, военные цели и критически важную инфраструктуру от угроз с воздуха.

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В частности, речь идет о системах ПВО от немецкой Diehl Defence, французской MBDA France и норвежской Kongsberg.

Общая стоимость пакета превышает 6 млрд датских крон ($919 млн), что финансируется за счет Фонда ускорения.

Поульсен сказал, что введение в эксплуатацию первой части наземной противовоздушной обороны Вооруженных сил Дании в оперативное использование ожидается уже в 2026 году.

Дания получила всего 10 заявок от поставщиков из Германии, Норвегии, Франции, Италии, Турции и Израиля и сейчас продолжает закупку средств противовоздушной обороны в Германии и Франции, а также арендуе норвежской системы.

Решение о том, какие именно системы ПВО будут включены в постоянное решение, может быть принято позже в этом году.

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