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€1,3 млрд на оружие: Умеров анонсировал увеличение помощи по датской модели

умєров
Фото: Минобороны

К 2025 году объем оборонной помощи Украине в рамках так называемой датской модели возрастет до 1,3 миллиарда евро, часть которых будет поступать за счет доходов от замороженных активов РФ.

Об этом сообщают в Минобороны Украины.

Объем оборонной помощи от Дании возрастет

Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров.

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— Это инвестиция в нашу победу — в оружие, которое производится в Украине, в безопасность всей Европы, — подчеркнул он.

Первый транш, который уже вскоре будет направлен на производство украинского вооружения, составляет 428 миллионов евро.

В его формировании участвуют Дания, Швеция, Канада, Норвегия и Исландия.

Речь идет о поддержке производства артиллерии, ударных дронов, ракет и противотанковых средств украинского производства.

По словам Умерова, такое решение стало результатом его переговоров с министром обороны Дании Троэльсом Лундом Поульсеном.

— Датская модель — это уникальный инструмент прямой поддержки украинского оборонно-промышленного комплекса. Это — доверие к нашей армии, признание возможностей наших производителей и реальный вклад в укрепление Сил обороны Украины, — подчеркнул министр.

Он также сообщил, что готовятся новые стратегические инициативы — как для привлечения инвестиций украинских предприятий в странах-участницах Рамштайн, так и для организации производства европейских оборонных компаний непосредственно на территории Украины.

Напомним, 18 мая Министерство обороны Дании объявило о 26-м пакете военной помощи для Украины стоимостью примерно 4,2 млрд датских крон ($628,4 млн).

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ДанияЗброя для УкраїниМіноборони УкраїниРустем Умєров
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