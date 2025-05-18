Данія оголосила пакет військової допомоги Україні на понад $600 млн

Міністерство оборони Данії надало інформацію щодо 26 пакету військової допомоги для України вартістю приблизно 4,2 млрд данських крон ($628,4 млн).

Новий пакет військової допомоги від Данії: що відомо

Оборонне відомство Данії повідомляє, що цей пакет фінансується за рахунок Українського фонду та Європейського фонду миру – спеціального механізму підтримки з боку ЄС. Допомога розрахована на період з 2025 до 2028 року.

В оборонний пакет входять додаткові артилерійські системи та снаряди, які фінансуються у межах так званої чеської ініціативи.

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– За рахунок виділення додаткових коштів на чеську ініціативу в 2025 році можна буде профінансувати закупівлю ще однієї партії артилерійських снарядів, що дозволить Україні краще планувати стабільні поставки артилерійських боєприпасів, – зазначило Міністерство оборони Данії.

Україна також отримає обладнання для бойових літаків, розширення навчальної бази та інші форми підтримки.

– На жаль, потреба України в допомозі та підтримці не зменшилася. Я радий і пишаюся, що ми знову можемо виділити кошти на допомогу, яка буде важлива на полі бою як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі, – заявив міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен.

Внесок Данії в Український фонд

Загалом у межах Українського фонду на 2023–2028 роки Данія вже зарезервувала 66,1 млрд данських крон для підтримки українського оборонного потенціалу.

25 пакет допомоги, який був представлений Данією на початку квітня, оцінювався у $970 млн.

На початку травня президент України Володимир Зеленський провів переговори з прем’єркою Данії Метте Фредеріксен. Вони обговорили продовження інвестицій в український оборонно-промисловий комплекс.

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