Від загроз із повітря: Данія планує терміново закупити ППО майже на $1 млрд

Данія має наміри придбати три наземні системи ППО ближнього радіуса дії, і вже отримала пропозиції від виробників із Німеччини, Норвегії та Франції.

Про це заявив міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен.

Данія створить наземну систему протиповітряної оборони

На сайті данського Міноборони пояснюється, що їм необхідно швидко створити наземну систему протиповітряної оборони, яка зможе захистити цивільне населення, військові цілі та критично важливу інфраструктуру від загроз із повітря.

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Зокрема, йдеться про системи ППО від німецької Diehl Defence, французької MBDA France та норвезької Kongsberg.

Загальна вартість пакету перевищує 6 млрд данських крон ($919 млн), що фінансується за рахунок Фонду прискорення.

Поульсен сказав, що введення в експлуатацію першої частини наземної протиповітряної оборони Збройних сил Данії в оперативне використання очікується вже у 2026 році.

Данія отримала загалом 10 заявок від постачальників з Німеччини, Норвегії, Франції, Італії, Туреччини та Ізраїлю і зараз продовжує закупівлю засобів протиповітряної оборони у Німеччини та Франції, а також оренду норвезької системи.

Рішення щодо того, які саме системи ППО будуть включені до постійного рішення, може бути ухвалено прийнято пізніше цього року.

У травні Міноборони Данії оголосило про 26-й пакет військової допомоги для України вартістю приблизно 4,2 млрд данських крон ($628,4 млн).

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