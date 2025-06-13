США знали, что Израиль будет атаковать Иран, но не участвовали – Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты были проинформированы, что Израиль атаковал Иран, однако не участвовали в авиаударах.

США знали, что Израиль атакует Иран

Об этом сообщила журналистка Дженнифер Гриффин со ссылкой на телефонный разговор Трампа с ведущим Fox News Бреттом Байером.

– У Ирана не может быть ядерной бомбы, и мы надеемся вернуться за стол переговоров. Увидим. Есть несколько человек в руководстве, которые не вернутся, заявил Трамп, намекая на гибель ключевых иранских фигур в результате израильских ударов.

По словам Гриффин, Дональд Трамп неоднократно общался с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в течение последних дней до атаки.

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Американская администрация, как сообщается, предупредила по крайней мере одного ключевого партнера в регионе о том, что Израиль готовит операцию, подчеркнув при этом, что США не будут участвовать в ней.

Основная цель, по словам официальных лиц, остается неизменной вернуть Иран к дипломатическим переговорам.

– Я надеюсь, что они вернутся за стол переговоров, – добавил Трамп.

В настоящее время американское Центральное командование (CENTCOM) находится в состоянии повышенной боевой готовности, ожидая возможного иранского ответа на удары. В случае угрозы США намерены защищать как себя, так и союзника Израиль.

Также стало известно, что Вашингтон в последние недели пополнил запасы перехватчиков к системе Железный купол, готовясь к потенциальному обострению в регионе.

Американские официальные источники подтвердили, что в результате ударов были ликвидированы несколько чиновников из руководства Ирана.

В то же время они подчеркивают, что США не принимали участия в самой операции, хотя и знали о ее подготовке.

Израиль ударил по Ирану: что известно

13 июня воздушные силы Израиля атаковали десятки целей по всему Ирану.

Среди них объекты в Тегеране, а также в городах Натанз, Хоррамабад, Хамедан и Пираншахр.

Там же, по словам военных, сосредоточены основные центры разработки ядерной программы и ракетного вооружения Ирана.

В результате атаки сообщили о гибели высокопоставленных должностных лиц Корпуса стражей исламской революции — в частности командующего Хоссейна Салами и начальника штаба иранской армии Мохаммада Багери.

Среди жертв также якобы члены генерального штаба и ученые, работавшие над ядерной программой — ученые-ядерщики — доктор Фердиун Аббаси и доктор Мухаммад Техранчи.

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