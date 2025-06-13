Ізраїль атакував Іран: під ударами – ядерні об’єкти, воєначальники та науковці

У ніч на 13 червня Ізраїль завдав масштабних авіаударів по території Ірану, вразивши ключові об’єкти, пов’язані з ядерною та військовою інфраструктурою.

Як повідомляють у соцмережах внаслідок ізраїльського авіаудару були ліквідовані іранські вчені-ядерники — доктор Ферідун Аббасі та доктор Мухаммад Техранчі.

Про це повідомляють провідні медіа-ресурси Axios та The Times of Israel.

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У відповідь на можливу іранську реакцію в Ізраїлі запроваджено надзвичайний стан.

Ізраїль вдарив по Ірану: що відомо

За інформацією західних та ізраїльських джерел, повітряні сили Ізраїлю атакували десятки цілей по всьому Ірану.

Серед них — об’єкти в Тегерані, а також у містах Натанз, Хоррамабад, Хамедан і Піраншахр.

Саме там, за словами військових, зосереджено основні центри розробки ядерної програми та ракетного озброєння Ірану.

У мережі поширено відео з наслідками авіаударів, зокрема з ракетної бази в Піраншахрі — на записах чутно звуки потужних вторинних детонацій.

Левиний народ: ізраїльська операція проти ядерної загрози

Ізраїльська армія офіційно підтвердила проведення операції під назвою Левиний народ.

За словами представників ЦАХАЛ, удари були спрямовані на упередження “неминучої загрози”, яку становить здатність Ірану виготовити ядерну зброю впродовж кількох днів.

Ізраїль стверджує, що Іран вже має достатній обсяг збагаченого урану для створення кількох боєголовок.

Втрати іранського командування

Деякі іранські та ізраїльські ЗМІ повідомляють про загибель високопосадовців Корпусу вартових ісламської революції — зокрема командувача Хоссейна Саламі та начальника штабу іранської армії Мохаммада Багері.

Серед жертв також нібито є члени генерального штабу і науковці, які працювали над ядерною програмою – вчені-ядерники — доктор Ферідун Аббасі та доктор Мухаммад Техранчі.

Іранські офіційні джерела підтвердили загибель генерал-майора Голям-Алі Рашида — керівника одного з ключових військових центрів країни, Центрального командного пункту Збройних сил Ірану Хатам аль-Анбія.

Крім того, серед ліквідованих — начальник Генерального штабу армії Ірану генерал-майор Мохаммад Багері.

За даними іранського інформаційного агентства Mehr, серйозних поранень зазнав і контрадмірал Алі Шамхані. Наразі він перебуває в лікарні у критичному стані.

Ці втрати стали одними з найзначніших для іранського військового командування за останні роки.

Іран заявив, що готується до відповіді

У відповідь на авіаудари з боку Ізраїлю, Генеральний штаб збройних сил Ірану зробив офіційну заяву, в якій наголосив на намірі дати “жорстку та рішучу відповідь” як Ізраїлю, так і Сполученим Штатам.

Лідер Ісламської революції аятола Сейєд Алі Хаменеї опублікував звернення після нападів Ізраїлю на територію Ірану.

– Сьогодні на світанку сіоністський режим скоїв жахливий злочин на нашій улюбленій землі, проявивши свою злу природу більше, ніж будь-коли, атакуючи житлові райони своїми злими та закривавленими руками. Режим повинен чекати суворого покарання, – йдеться у повідомленні.

Ізраїльські медіа тим часом повідомляють про запуск “сотень ракет” по території Ізраїлю з боку Ірану.

Хоча офіційного підтвердження цієї інформації з боку армії наразі немає, Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) підвищила бойову готовність у регіонах Юдеї та Самарії.

В Ізраїлі оголошено надзвичайний стан

У відповідь на потенційну реакцію з боку Ірану, міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац оголосив надзвичайний стан по всій країні.

Він підписав спеціальний наказ, згідно з яким тилова територія Ізраїлю переводиться в особливий режим. Очікується ракетний обстріл і атаки безпілотників з боку Ірану.

– Після превентивного удару Держави Ізраїль по Ірану найближчим часом очікується ракетна атака та атака безпілотників проти Ізраїлю та її цивільного населення, — цитують міністра місцеві ЗМІ.

По всій країні пролунали сирени тривоги. Армія оборони Ізраїлю заборонила публічні заходи, а працівникам рекомендовано залишатися вдома, за винятком тих, хто залучений у критичні інфраструктури.

Ізраїль повністю закрив повітряний простір. В Ірані, тим часом, припинено всі рейси в аеропорту Імама Хомейні біля Тегерана.

ЦАХАЛ попередив про “значний удар зі сходу” впродовж найближчих годин. Військові не виключають застосування “важких ракет”, здатних досягти будь-якої точки на ізраїльській території.

Засідання кабміну Ізраїлю та подальші дії

Прем’єр-міністр Біньямін Нетаньягу терміново скликає засідання кабінету безпеки.

У своєму відеозверненні він заявив, що операція проти Ірану триватиме “стільки, скільки буде потрібно”.

За його словами, основною метою є виведення з ладу ядерної інфраструктури Ірану, виробничих потужностей ракет та всього військового потенціалу, який загрожує існуванню Ізраїлю.

У ЦАХАЛ заявили, що поточна фаза авіаударів — лише початок. Операція, за повідомленням ЗМІ, може тривати кілька днів. Одночасно Ізраїль оголосив масштабну мобілізацію, викликавши до лав армії десятки тисяч резервістів.

На тлі ескалації на Близькому Сході США занепокоєні стійкістю ізраїльської ППО у разі масованої атаки з боку Ірану, пише Axios.

Вашингтон також остерігається дестабілізації в усьому регіоні, включаючи Північну Африку.

Попри спроби дипломатії, перемовини США з Іраном щодо ядерної програми не дали результату.

Вашингтон наполягає на зупинці збагачення урану, припиненні розробки ракет та допуску міжнародних інспекторів.

Тегеран відмовляється відмовитись від своїх “ядерних прав”.

Позиція США

Американська сторона заявила про свою непричетність до ізраїльської операції.

– Сьогодні ввечері Ізраїль вжив односторонніх заходів проти Ірану. Ми не беремо участі в ударах по Ірану, і нашим головним пріоритетом є захист американських сил у регіоні, – підкреслив державний секретар США Марко Рубіо.

Ця заява прозвучала на тлі тривалих, але безрезультатних переговорів США з Іраном щодо зупинки ядерної програми.

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