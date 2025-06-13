Иран запустил дроны в сторону Израиля в ответ на авиаудары – продолжается перехват
Иран запустил дроны в сторону Израиля утром 13 июня.
Об этом сообщает Clash Report в соцсети Х.
– Американские, израильские и британские истребители активно перехватывают беспилотники, нацеленные на Израиль через Сирию и Ирак, – сообщается в сообщении.
Iranian drones are heading toward Israel. pic.twitter.com/ro4mvyxgsWСейчас смотрят
— Clash Report (@clashreport) June 13, 2025
Иран запустил дроны на Израиль
Дроновая атака стала ответом на ночную атаку Израиля по ключевым иранским объектам, связанным с ядерной и военной инфраструктурой.
В результате атаки сообщили о гибели высокопоставленных должностных лиц Корпуса стражей Исламской революции — в частности командующего Хоссейна Салами и начальника штаба иранской армии Мохаммада Багери.
Среди жертв также якобы члены Генерального штаба и ученые, работавшие над ядерной программой — ученые-ядерщики доктор Фердиун Аббаси и доктор Мухаммад Техранчи.
Иран пообещал неизбежный ответ.