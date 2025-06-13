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Анастасия Кожушко, редактор ленты
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Иран запустил дроны в сторону Израиля в ответ на авиаудары – продолжается перехват

Иран атаковал Израиль дронами: что известно
Фото: Факти ICTV

Иран запустил дроны в сторону Израиля утром 13 июня.

Об этом сообщает Clash Report в соцсети Х.

– Американские, израильские и британские истребители активно перехватывают беспилотники, нацеленные на Израиль через Сирию и Ирак, – сообщается в сообщении.

Иран запустил дроны на Израиль

Дроновая атака стала ответом на ночную атаку Израиля по ключевым иранским объектам, связанным с ядерной и военной инфраструктурой.

В результате атаки сообщили о гибели высокопоставленных должностных лиц Корпуса стражей Исламской революции — в частности командующего Хоссейна Салами и начальника штаба иранской армии Мохаммада Багери.

Среди жертв также якобы члены Генерального штаба и ученые, работавшие над ядерной программой — ученые-ядерщики доктор Фердиун Аббаси и доктор Мухаммад Техранчи.

Иран пообещал неизбежный ответ.

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