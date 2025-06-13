Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Кто написал Библию: ученые исследовали авторство с помощью ИИ
Срочно
Количество пострадавших в Киеве возросло до 32 человек, погибли трое спасателей
Фото настоящее: Юсов о выжженной надписи “слава России” на теле украинского пленного
Сколько будет пенсии при зарплате в 20 000 гривен: пример расчета
Год мечтал съесть яблоко в плену: умер военный Дмитрий Шаповалов
Виктория Яснопольская, журналист
2 мин.

В Тель-Авиве после атаки Израиля на Иран отменили запланированный на 13 июня гей-парад

відміна гей-параду в Тель-Авіві
Фото: Pixabay

Муниципалитет Тель-Авива официально подтвердил, что запланированный на сегодня, 13 июня, парад гордости был отменен после израильских ударов по иранским ядерным и военным объектам. Ожидается, что Тегеран ответит в ближайшие часы.

Парад после атаки террористов

Ожидалось, что марш, крупнейшее подобное мероприятие на Ближнем Востоке, привлечет тысячи людей в известный своей открытостью город, включая почетную гостью — американскую телезвезду Кейтлин Дженнер.

Это должен был быть первый парад гордости в Тель-Авиве с 7 октября 2023 года, когда тысячи террористов под руководством ХАМАС ворвались на юг Израиля, убив около 1 200 человек и взяв 251 заложника. Это разожгло войну в секторе Газа.

Сейчас смотрят

Напомним, что премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху в видеообращении подтвердил, что Израиль нанес удар по ядерным целям в Иране, и заявил, что операция будет длиться много дней.

По информации СМИ, Израиль ликвидировал командующего армией Ирана Мохаммада Багри и высокопоставленных ученых-ядерщиков. Целями также были системы ПВО и ракеты класса земля-земля.

Читайте также
Иран запустил дроны в сторону Израиля в ответ на авиаудары – продолжается перехват
Иран атаковал Израиль дронами: что известно

Источник:  The Times of Israel

Связанные темы:

АвіаудариПарадТегеранТель-Авів
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь