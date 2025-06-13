У Тель-Авіві після атаки Ізраїлю на Іран скасували запланований на 13 червня гей-парад

Муніципалітет Тель-Авіва офіційно підтвердив, що запланований на сьогодні, 13 червня, парад гордості був скасований після ізраїльських ударів по іранських ядерних і військових об’єктах. Очікується, що Тегеран відповість в найближчі години.

Парад після атаки терористів

Очікувалося, що марш, найбільший подібний захід на Близькому Сході, приверне тисячі людей до міста, відомого своєю відкритістю, зокрема почесну гостю, американську телезірку Кейтлін Дженнер.

Це мав бути перший парад гордості в Тель-Авіві з 7 жовтня 2023 року, коли тисячі терористів під керівництвом ХАМАС увірвалися на південь Ізраїлю, вбивши близько 1 200 осіб і взявши 251 заручника. Це розпалило війну в секторі Гази.

Зараз дивляться

Нагадаємо, що прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу у відеозверненні підтвердив, що Ізраїль завдав удару по ядерних цілях в Ірані, і заявив, що операція триватиме багато днів.

За інформацією ЗМІ, Ізраїль ліквідував командувача армії Ірану Мохаммада Багрі та високопоставлених вчених-ядерників. Цілями також були системи ППО та ракети класу земля-земля.

Джерело: The Times of Israel

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