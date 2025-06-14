МАГАТЭ: поврежден завод по переработке урана в Иране после удара Израиля

Во время недавней атаки Израиля на ядерный объект в иранском городе Исфахан было повреждено по меньшей мере четыре важных здания.

Об этом сообщило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), которое отслеживает ситуацию.

Израиль повредил ядерный объект в Иране

Среди поврежденных объектов — завод по переработке урана и предприятие, которое производит топливные пластины для атомных реакторов.

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Несмотря на нанесенный ущерб, иранское агентство по ядерному регулированию уверяет: уровень радиации за пределами объекта остался стабильным.

Напомним, в ночь на 13 июня армия Израиля нанесла массированные удары по ядерным и военным объектам Ирана.

Представители армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что эти действия были совершены для того, чтобы остановить “неизбежную угрозу” со стороны Ирана, который может создать ядерное оружие всего за несколько дней.

В Израиле также считают, что Иран уже накопил достаточно обогащенного урана, чтобы изготовить несколько ядерных боеголовок.

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