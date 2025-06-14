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Вікторія Васьковська, редакторка сайту
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МАГАТЕ: пошкоджено завод з переробки урану в Ірані після удару Ізраїлю

Магате відреагувало на удар Ізраїлю по Ірану
Фото: Факти ICTV

Під час нещодавньої атаки Ізраїлю на ядерний об’єкт в іранському місті Ісфахан було пошкоджено щонайменше чотири важливі будівлі.

Про це повідомила Міжнародна агенція з атомної енергетики (МАГАТЕ), яка відстежує ситуацію.

Ізраїль пошкодив ядерний об’єкт в Ірані

Серед пошкоджений об’єктів – завод з переробки урану та підприємство, яке виготовляє паливні пластини для атомних реакторів.

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Попри завдані збитки, іранське агентство з ядерного регулювання запевняє: рівень радіації за межами об’єкта залишився стабільним.

Нагадаємо, у ніч на 13 червня армія Ізраїлю завдала масованих ударів по ядерних та військових об’єктах Ірану.

Представники армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявили, що ці дії були вчинені для того, щоб зупинити “неминучу загрозу” з боку Ірану, який може створити ядерну зброю всього за кілька днів.

В Ізраїлі також вважають, що Іран уже накопичив достатньо збагаченого урану, щоб виготовити кілька ядерних боєголовок.

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