Ізраїль атакував Іран: усе про ситуацію на Близькому Сході

13 Червня, 12:01

Трамп знав про атаку Ізраїлю на Іран

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон був завчасно поінформований про наміри Ізраїлю завдати ударів по Ірану, але самі Сполучені Штати участі в цій операції не брали.

Про це він сказав у телефонній розмові з ведучим Fox News Бреттом Баєром.

— Іран не може мати ядерну бомбу, і ми сподіваємося повернутися за стіл переговорів. Побачимо. Є кілька людей в керівництві, які не повернуться, — сказав Трамп, маючи на увазі ліквідацію ключових іранських лідерів унаслідок атак Ізраїлю.

Гріффін зазначає, що Дональд Трамп протягом останніх днів до початку ударів неодноразово контактував із прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу.

Також повідомляється, що адміністрація США заздалегідь поінформувала одного з важливих союзників у регіоні про заплановану ізраїльську операцію, наголосивши, що американська сторона залишатиметься осторонь.