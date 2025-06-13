Ізраїль атакував Іран: усе про ситуацію на Близькому Сході
У ніч на 13 червня ізраїльська армія завдала масованих ударів по іранських ядерних та військових об’єктах.
Іран пообіцяв вдарити у відповідь. Ізраїль оголосив надзвичайний стан через загрозу.
Ізраїль вдарив по Ірану: текстова трансляція
Ізраїльська армія офіційно підтвердила проведення операції під назвою Левиний народ.
За словами представників ЦАХАЛ, удари були спрямовані на запобігання “неминучій загрозі”, яку становить здатність Ірану виготовити ядерну зброю впродовж кількох днів.
Ізраїль стверджує, що Іран вже має достатній обсяг збагаченого урану для створення кількох боєголовок.
Ізраїль вдарив по Ірану 13 червня
У ніч на 13 червня Ізраїль завдав масштабних авіаударів по території Ірану, вразивши ключові об’єкти, пов’язані з ядерною та військовою інфраструктурою.
NEW: Israeli Air Force destroyed Iranian ballistic missiles that were aimed at Israel earlier today. pic.twitter.com/6nk6e6mNwF
— Clash Report (@clashreport) June 13, 2025
Ціна на нафту злетіла на 13% після ударів Ізраїлю по Ірану
Вартість нафти марки Brent перевищила $78, показавши найбільше внутрішньоденне зростання з березня 2022 року.
Стрибок цін спричинили п обоювання масштабного конфлікту в регіоні, який забезпечує третину світового видобутку нафти.
– Ми знову опинилися в умовах підвищеної геополітичної невизначеності, що залишає нафтовий ринок на гачку і вимагає від нього почати встановлювати ціни з більшою премією за ризик будь-яких потенційних перебоїв з постачаннями, – сказав Уоррен Паттерсон, керівник відділу стратегії сировинних товарів ING Groep NV.
Цього тижня JPMorgan Chase & Co. попередив, що, за найгіршого сценарію розвитку подій на Близькому Сході, ціни на нафту можуть сягнути $130 за барель.
Трамп знав про атаку Ізраїлю на Іран
Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон був завчасно поінформований про наміри Ізраїлю завдати ударів по Ірану, але самі Сполучені Штати участі в цій операції не брали.
Про це він сказав у телефонній розмові з ведучим Fox News Бреттом Баєром.
— Іран не може мати ядерну бомбу, і ми сподіваємося повернутися за стіл переговорів. Побачимо. Є кілька людей в керівництві, які не повернуться, — сказав Трамп, маючи на увазі ліквідацію ключових іранських лідерів унаслідок атак Ізраїлю.
Гріффін зазначає, що Дональд Трамп протягом останніх днів до початку ударів неодноразово контактував із прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу.
Також повідомляється, що адміністрація США заздалегідь поінформувала одного з важливих союзників у регіоні про заплановану ізраїльську операцію, наголосивши, що американська сторона залишатиметься осторонь.
Реакція МАГАТЕ на удар Ізраїлю по Ірану
Після масштабної атаки Ізраїлю по об’єктах Ірану Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) повідомило, що Бушерська АЕС не постраждала.
На ядерному майданчику в Натанзі радіаційний фон залишається в нормі.
– Іранська влада повідомила МАГАТЕ, що Бушерська атомна електростанція не була об’єктом нападу і що на майданчику в Натанзі не спостерігається підвищення рівня радіації, — йдеться у заяві агентства.
Нетаньягу скликав засідання Кабінету безпеки
Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу скликає термінове засідання Кабінету безпеки на тлі ескалації конфлікту з Іраном.
У своєму зверненні до громадськості він заявив, що військова операція триватиме “стільки, скільки буде потрібно”, наголосивши: її мета — вивести з ладу ядерну інфраструктуру Ірану, виробництво балістичних ракет і весь військовий потенціал, який, за його словами, становить пряму загрозу для існування Держави Ізраїль.
У Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) підтвердили, що нинішні повітряні удари — це лише початкова фаза масштабної кампанії.
Згідно з даними ізраїльських ЗМІ, операція може розтягнутися на кілька днів.
Одночасно розпочалася масова мобілізація резервістів — до війська викликано десятки тисяч осіб.
Втрати з іранської сторони
Деякі іранські та ізраїльські ЗМІ повідомляють про загибель високопосадовців Корпусу вартових ісламської революції — зокрема командувача Хоссейна Саламі та начальника штабу іранської армії Мохаммада Багері.
Серед жертв також нібито є члени генерального штабу і науковці, які працювали над ядерною програмою – вчені-ядерники — доктор Ферідун Аббасі та доктор Мухаммад Техранчі.
Іранські офіційні джерела підтвердили загибель генерал-майора Голям-Алі Рашида — керівника одного з ключових військових центрів країни, Центрального командного пункту Збройних сил Ірану Хатам аль-Анбія.
За даними іранського інформаційного агентства Mehr, серйозних поранень зазнав і контрадмірал Алі Шамхані. Наразі він перебуває в лікарні у критичному стані.
Також було уражено завод де розташований завод зі збагачення урану.
Іран у відповідь запустив дрони по Ізраїлю
У відповідь на авіаудари Іран запустив дрони в бік Ізраїлю.
Як повідомляє Clash Report БпЛА летять через Сирію та Ірак.
Американські, ізраїльські та британські винищувачі активно перехоплюють безпілотники.