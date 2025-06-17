Индия увеличила ядерный арсенал и перемещает боеголовки ближе к системам запуска — отчет
Индия несколько увеличила свой ядерный арсенал, модернизировала системы доставки и, очевидно, меняет способ подготовки боеголовок, размещая их ближе к ракетным пусковым установкам.
Об этом пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на отчет Стокгольмского международного института исследования.
Индия увеличила ядерный арсенал
— Долгое время считалось, что Индия хранит свои ядерные боеголовки отдельно от развернутых пусковых установок в мирное время, — говорится в отчете.
Отмечается, что, вероятно, Индия теперь соединяет боеголовки с ракетами, когда они находятся в зарядных отсеках.
По данным группы исследователей, Индия добавила к своему ядерному арсеналу примерно восемь боеголовок за прошлый год, доведя его общее количество до 180. Ядерный арсенал Пакистана остался на уровне 170 боеголовок.
В начале мая Индия нанесла удары по Пакистану и по контролируемой им территории спорного Кашмира. Исламабад назвал эти действия “откровенным актом войны” и заявил о сбитии пяти индийских самолетов.
Обе страны обладают ядерным оружием и работают над модернизацией своих ракетных арсеналов.
В отчете исследователей говорится, что, хотя Пакистан остается в центре внимания индийских сил ядерного сдерживания, Индия, очевидно, уделяет все больше внимания оружию большей дальности, способному достичь целей, включая всю территорию Китая.