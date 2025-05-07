Сбитые самолеты и погибшие: что известно об атаке Индии на Пакистан

Индия напала на Пакистан в среду, 7 мая, нанеся авиаудары по пакистанскому Кашмиру, что вызвало резкую реакцию Исламабада.

Как сообщает Reuters, Пакистан расценил эти действия как «откровенный акт войны», тогда как обе страны находятся в состоянии растущего напряжения после нападения на туристов в Кашмире.

Операция Синдур: что известно

Индия заявила, что ее военная операция под кодовым названием Синдур поразила девять пакистанских объектов, которые, по ее словам, были центрами террористической деятельности.

Сейчас смотрят

По словам индийского военного представителя, все эти объекты были полностью уничтожены.

Название операции — Синдур — символично: это красный порошок, который носят замужние индуистские женщины, и, очевидно, оно выбрано со ссылкой на вдов после нападения 22 апреля, когда погибли 26 мужчин, большинство из которых были индусами.

Исламабад сообщил об ударах по шести объектам — от дамб до гидроэлектростанций.

По оценкам пакистанской стороны, было применено около двух десятков единиц оружия.

Военные Пакистана пообещали отреагировать на индийские действия.

Воздушные бои и потери техники

Представитель пакистанской армии сообщил Reuters, что пять индийских самолетов были сбиты в пределах воздушного пространства Индии.

Официального подтверждения со стороны Нью-Дели пока нет.

В то же время четыре источника в индийском Кашмире подтвердили падение трех истребителей в разных частях Гималаев. Пилоты были доставлены в больницы.

???? #BREAKING: India has just launched a missile strike on Pakistan Pakistan vows to retaliate It’s a full-on war now. pic.twitter.com/b04D1t1K2V — Nick Sortor (@nicksortor) May 6, 2025

Войска обеих стран также обменялись артиллерийским огнем вдоль линии фактического контроля.

Жертвы среди гражданского населения

По данным Пакистана, в результате ударов погибли 26 мирных жителей и еще 46 получили ранения.

Индия, со своей стороны, сообщила о 7 погибших и 35 раненых в результате обстрела со стороны пакистанских войск через границу.

Нарушение воздушного сообщения

Из-за эскалации конфликта Индия временно закрыла несколько аэропортов.

Это привело к отмене рейсов таких авиакомпаний, как Air India, Akasa Air, Indigo и SpiceJet.

Qatar Airways временно прекратила полеты в Пакистан, а Thai Airways объявила об изменении маршрутов по направлениям в Европу и Южную Азию.

Международные авиалинии Пакистана сообщили о перенаправлении рейсов в Карачи и приостановке запланированных полетов.

В провинции Пенджаб (Пакистан) введено чрезвычайное положение.

Медицинские учреждения и силовые структуры переведены в режим повышенной готовности.

В Музаффарабаде, столице пакистанского Кашмира, после взрывов временно исчезло электроснабжение.

В то же время в Джамму и Кашмире (Индия) в среду были закрыты школы.

Индия и Пакистан на карте мира

Индия — одна из крупнейших стран Южной Азии. В 2023 году страна продолжала расширять свой ядерный арсенал и разрабатывать новые системы доставки. По приблизительным оценкам, на тот момент Индия имела около 164 ядерных боеголовок.

Пакистан — непосредственный сосед Индии, расположенный между Гималаями и побережьем Аравийского моря. Он граничит с Ираном, Афганистаном, Китаем и, конечно, с Индией.

Как и Индия, Пакистан является ядерным государством. В 2023 году, по оценкам, в его распоряжении было примерно 170 ядерных боеголовок. Так же, как Индия, Пакистан продолжал активную разработку ядерного вооружения.

Причиной многолетнего конфликта между Индией и Пакистаном стала спорная территория — Кашмир.

Противостояние началось из-за невозможности достичь согласия относительно его политической принадлежности.

Население региона в большинстве состояло из мусульман, тогда как правящая элита была индуистской, что и стало источником глубокого и длительного конфликта.

Почему Индия напала на Пакистан

Как пишет BBC, авиаудары Индии стали ответом на стрельбу, которая произошла в курортном городке Пахалгам.

22 апреля вооруженная группа боевиков совершила нападение, в результате которого погибли 26 человек. Свидетели событий заявляют, что нападавшие целенаправленно убивали индуистских мужчин.

Это нападение стало самым масштабным по количеству жертв среди мирного населения в регионе за последние 20 лет, что вызвало масштабное возмущение среди индийского общества.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал преследовать исполнителей нападения “до края земли” и заверил, что виновные будут наказаны “так, как они и представить не могут”.

Несмотря на это, Индия до сих пор не указала конкретной группы, которую подозревает в нападении на Пахалгам, и официально виновники остаются неизвестными.

В то же время по информации индийской полиции, среди нападавших были двое граждан Пакистана.

Дели продолжает обвинять Исламабад в содействии боевикам, однако пакистанские власти отвергают эти обвинения, заявляя, что не имеют никакого отношения к событиям 22 апреля.

В последующие две недели после нападения обе страны прибегли к дипломатическим мерам: взаимно выслали дипломатов, временно приостановили визовые соглашения и закрыли некоторые пограничные переходы.

Многие предполагали, что ситуация в конце концов завершится трансграничным военным ответом — подобным тому, что произошел после теракта в Пулвами в 2019 году, когда погибли 40 индийских военных.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.