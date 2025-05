Сбитые самолеты и погибшие: что известно об атаке Индии на Пакистан

Индия напала на Пакистан в среду, 7 мая, нанеся авиаудары по пакистанскому Кашмиру, что вызвало резкую реакцию Исламабада.

Как сообщает Reuters, Пакистан расценил эти действия как «откровенный акт войны», тогда как обе страны находятся в состоянии растущего напряжения после нападения на туристов в Кашмире.

Индия заявила, что ее военная операция под кодовым названием Синдур поразила девять пакистанских объектов, которые, по ее словам, были центрами террористической деятельности.

По словам индийского военного представителя, все эти объекты были полностью уничтожены.

Название операции — Синдур — символично: это красный порошок, который носят замужние индуистские женщины, и, очевидно, оно выбрано со ссылкой на вдов после нападения 22 апреля, когда погибли 26 мужчин, большинство из которых были индусами.

Исламабад сообщил об ударах по шести объектам — от дамб до гидроэлектростанций.

По оценкам пакистанской стороны, было применено около двух десятков единиц оружия.

Военные Пакистана пообещали отреагировать на индийские действия.

Представитель пакистанской армии сообщил Reuters, что пять индийских самолетов были сбиты в пределах воздушного пространства Индии.

Официального подтверждения со стороны Нью-Дели пока нет.

В то же время четыре источника в индийском Кашмире подтвердили падение трех истребителей в разных частях Гималаев. Пилоты были доставлены в больницы.

