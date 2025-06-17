Індія збільшила ядерний арсенал і переміщує боєголовки ближче до систем запуску – звіт

Індія дещо збільшила свій ядерний арсенал, модернізувала системи доставки і, вочевидь, змінює спосіб підготовки боєголовок, розміщуючи їх ближче до ракетних пускових установок.

Про це пише агентство Bloomberg, посилаючись на звіт Стокгольмського міжнародного інституту дослідження.

Індія збільшила ядерний арсенал

— Довгий час вважалося, що Індія зберігає свої ядерні боєголовки окремо від розгорнутих пускових установок у мирний час, – йдеться у звіті.

Зазначається, що, ймовірно, Індія тепер з’єднує боєголовки з ракетами, коли вони розміщуються в зарядних відсіках.

Зараз дивляться

За даними групи дослідників, Індія додала до свого ядерного арсеналу приблизно вісім боєголовок за минулий рік, довівши його загальну кількість до 180. Ядерний арсенал Пакистану залишився на рівні 170 боєголовок.

На початку травня Індія завдала ударів по Пакистану та по контрольованій ним території спірного Кашміру. Ісламабад назвав ці дії “відвертим актом війни” та заявив про збиття п’яти індійських літаків.

Обидві країни володіють ядерною зброєю та працюють над модернізацією своїх ракетних арсеналів.

У звіті дослідників йдеться, що, хоча Пакистан залишається в центрі уваги індійських сил ядерного стримування, Індія, вочевидь, приділяє дедалі більше уваги зброї більшої дальності, здатній досягти цілей включно з усією територією Китаю.

Джерело : Bloomberg

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