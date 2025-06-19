Це сучасний Гітлер: міністр оборони Ізраїлю висловився про лідера Ірану

Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац заявив, що лідер Ірану Алі Хаменеї є сучасним диктатором Адольфом Гітлером, тому не може продовжувати свого існування.

Таку заяву міністр оборони Ізраїлю зробив після того, як відвідав місце ракетного удару іранськими військами.

Міністр оборони Ізраїлю про лідера Ірану

– Диктатор на чолі країни, яка зробила знищення Ізраїлю своєю метою, не може продовжувати існування, – переконаний Кац.

Як стверджує міністр, Армія оборони Ізраїлю вже отримала відповідні інструкції та розуміє, що така людина не повинна залишатися серед представників влади.

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На думку Каца, Ізраїль має право діяти рішуче у рамках воєнних цілей, щоб ліквідувати загрозу.

Міністр оборони Ізраїлю порівняв це з ситуацією, яка відбувалася під час Голокосту.

Як він зазначив, якби Ізраїль уже існував і мав потужну армію, а також знав, що може відправити ЦАХАЛ у бункер і захопити ворога єврейського народу, яким був Адольф Гітлер, і зірвати його нацистський план, тоді країна так і зробила б.

– Ми відправили б армію, захопили його і ліквідували. Так само я бачу нинішню ситуацію: Хаменеї – це сучасний Гітлер, – вважає Кац.

Міністр оборони Ізраїлю наголосив, що верховний лідер Ірану особисто віддав наказ обстрілювати лікарні.

– Хаменеї відкрито заявляє, що хоче знищення Ізраїлю – він особисто віддає наказ обстрілювати лікарні. Такій людині більше не можна дозволити існувати, – резюмував він.

Джерело: The Times of Israel, The Guardian

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