Иран впервые обстрелял Израиль баллистической ракетой с кассетной боевой частью

19 июня Иран запустил как минимум одну баллистическую ракету с кассетной боевой частью в центральную часть Израиля.

Об этом заявило командование внутреннего фронта армии обороны Израиля, пишет The Times of Israel.

Иран ударил по Израилю баллистической ракетой с кассетными бомбами

По информации израильских военных, примерно на высоте 7 километров ракета во время полета разделилась на множество маленьких боеприпасов. Эти боеприпасы разлетелись на площади около 8 километров, так как у них нет собственных двигателей они падали случайным образом.

Сейчас смотрят

— Один из небольших боеприпасов попал в дом в центральном городе Азор, нанеся ущерб, сопоставимый с ущербом от небольшой ракеты, — заявили израильские офицеры.

Израильский военный чиновник в разговоре с The Times of Israel сообщил, что ракета с кассетной боевой частью опаснее других иранских баллистических ракет, потому что может поражать значительно большую площадь.

По информации ЦАХАЛ, утром 19 июня Иран запустил около 20 баллистических ракет по Израилю. Четыре из них попали в цель, в частности в дом в Азоре.

— Ракеты с большими боеголовками поразили больницу Сорока в Беэр-Шеве и здания в Рамат-Гане и Холоне, нанеся значительный ущерб и ранив десятки людей, — рассказали в ЦАХАЛ.

Напомним, что операция Израиля против ядерной программы Ирана продолжается уже седьмой день. Иерусалим нанес первые удары по Тегерану 13 июня.

Источник: The Times of Israel

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.