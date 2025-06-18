Министры Германии, Франции и Британии проведут ядерные переговоры с Ираном – СМИ

Министры иностранных дел Германии, Франции и Великобритании планируют в пятницу в Женеве провести ядерные переговоры со своим иранским коллегой.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в дипломатических кругах Германии.

Ядерные переговоры глав МИД Европы и Ирана

Сначала министры встретятся с главным дипломатом Евросоюза Каей Каллас в постоянном представительстве Германии в Женеве, а затем проведут совместную встречу с министром иностранных дел Ирана.

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Как отметил источник, эта инициатива появилась на фоне опасений по поводу обострения конфликта на Ближнем Востоке после того, как Израиль на прошлой неделе нанес масштабные военные удары по Ирану, а Иран в ответ выпустил волны ракет по израильским целям.

Президент Дональд Трамп отказался ответить, присоединятся ли Соединенные Штаты к военной кампании своего союзника Израиля, что только усилило беспокойство по поводу дальнейшего обострения кризиса.

— Целью переговоров между Ираном и европейскими странами является убедить Иран в необходимости дать четкие гарантии того, что его ядерная программа используется исключительно в мирных целях. Переговоры пройдут в координации с США, — пишет издание.

По словам источника, после переговоров состоится структурированный диалог на уровне экспертов.

Израиль заявил, что его целью является уничтожение способности Тегерана разработать ядерное оружие. Иран отрицает, что его ядерная программа имеет военную цель.

Канцлер Германии Фридрих Мерц выступил в поддержку атаки Израиля, что вызвало гнев Тегерана. Мерц заявил, что Иран должен снизить уровень эскалации или столкнуться с угрозой еще большего уничтожения.

Министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль в среду призвал руководство Ирана искать решение, которое включало бы гарантии по ядерной программе страны, обратившись к ним со словами: Никогда не поздно сесть за стол переговоров.

Напомним, недавно издание The Guardian писало, что после ударов Израиля Тегеран поставил под сомнение целесообразность ядерного диалога с Соединенными Штатами, заявив, что такой формат утратил свою актуальность.

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