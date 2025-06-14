Иран о ядерных переговорах со США: Диалог стал бессмысленным после атаки Израиля

После недавней атаки Израиля Тегеран поставил под вопрос целесообразность диалога с Соединенными Штатами относительно ядерной программы, заявив, что такой формат стал бессмысленным, пишет The Guardian.

В то же время, как сообщает Reuters, иранская сторона еще не приняла окончательного решения по участию в переговорах, запланированных на воскресенье.

– Другая сторона США действовала таким образом, что это делает бессмысленным диалог. Нельзя утверждать, что ведутся переговоры, и в то же время распределять работу, позволяя сионистскому режиму Израиля атаковать территорию Ирана, – цитируют в субботу государственные СМИ слова пресс-секретаря МИД Ирана Эсмаила Багаи.

– До сих пор непонятно, какое решение мы примем в воскресенье по этому поводу, – добавил он.

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По словам Багаи, нападение Израиля не произошло бы без одобрения со стороны США, а значит, Вашингтон несет ответственность за дестабилизацию дипломатического процесса.

Ранее Иран уже высказывал обвинения в адрес США по поводу их участия в ударах Израиля. Однако Вашингтон эти обвинения отверг и во время заседания Совета безопасности ООН призвал Тегеран к возобновлению диалога, назвав это мудрым решением.

Переговоры, которые должны стать шестым раундом ядерного диалога между Ираном и США, планировались в Маскате на воскресенье. Однако из-за недавних ударов по иранской территории перспектива их проведения остается неопределенной.

Официальный Тегеран настаивает, что его ядерная программа носит исключительно мирный, гражданский характер и категорически отрицает обвинение Израиля в создании ядерного оружия.

В комментарии Reuters президент США Дональд Трамп подтвердил, что он и его администрация были проинформированы о будущих израильских ударах, однако, по его словам, Вашингтон не исключает возможности достижения договоренностей с Тегераном.

Авиаудары Израиля по Ирану 13 июня

В ночь на 13 июня израильские Воздушные силы совершили масштабную авиационную операцию, нанеся удары по десяткам целей на территории Ирана.

Среди атакованных локаций – объекты в Тегеране, а также в таких городах как Натанз, Хоррамабад, Хамедан и Пираншахр. Военные отмечают, что именно в этих регионах находятся ключевые центры, связанные с ядерной программой и разработкой ракетного вооружения Исламской Республики.

В результате ударов, по предварительным сообщениям, погибли высокопоставленные представители Корпуса стражей Исламской революции, включая командующего Хоссейна Салами и начальника штаба Вооруженных сил Ирана Мохаммада Багери.

Среди вероятных жертв также упоминаются члены Генштаба и ученые-ядерщики, участвовавшие в развитии иранской ядерной программы, – в частности, доктор Фердиун Аббаси и доктор Мухаммад Техранчи.

В ответ Иран применил масштабную ракетную атаку по Израилю 14 июня.

В результате удара баллистикой по Тель-Авиву и другим израильским городам в настоящее время известно о 3 погибших и более 80 раненых.

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