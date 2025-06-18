Міністри Німеччини, Франції та Британії проведуть ядерні переговори з Іраном – ЗМІ

Міністри закордонних справ Німеччини, Франції та Великої Британії планують у п’ятницю в Женеві провести ядерні переговори зі своїм іранським колегою.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерело у дипломатичних колах Німеччини.

Ядерні переговори глав МЗС Європи та Ірану

Спершу міністри зустрінуться з головним дипломатом Євросоюзу Каєю Каллас у постійному представництві Німеччини в Женеві, а потім проведуть спільну зустріч з міністром закордонних справ Ірану.

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Як зазначило джерело, ця ініціатива з’явилася на тлі побоювань щодо загострення конфлікту на Близькому Сході після того, як Ізраїль минулого тижня здійснив масштабні військові удари по Ірану, а Іран у відповідь випустив хвилі ракет по ізраїльських цілях.

Президент Дональд Трамп відмовився відповісти, чи приєднаються Сполучені Штати до військової кампанії свого союзника Ізраїлю, що лише посилило занепокоєння щодо подальшого загострення кризи.

– Метою переговорів між Іраном та європейськими країнами є переконати Іран у необхідності дати чіткі гарантії того, що його ядерна програма використовується виключно в мирних цілях. Переговори пройдуть у координації зі США, – пише видання.

За словами джерела, після перемовин відбудеться структурований діалог на рівні експертів.

Ізраїль заявив, що його метою є знищення здатності Тегерана розробити ядерну зброю. Іран заперечує, що його ядерна програма має військову мету.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц виступив на підтримку атаки Ізраїлю, що викликало гнів Тегерана. Мерц заявив, що Іран має знизити рівень ескалації або зіткнутися з загрозою ще більшого знищення.

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль у середу закликав керівництво Ірану шукати рішення, яке включало б гарантії щодо ядерної програми країни, звернувшись до них зі словами: Ніколи не пізно сісти за стіл переговорів.

Нагадаємо, нещодавно видання The Guardian писало, що після ударів Ізраїлю Тегеран поставив під сумнів доцільність ядерного діалогу зі Сполученими Штатами, заявивши, що такий формат втратив свою актуальність.

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