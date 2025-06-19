Іран вперше обстріляв Ізраїль балістичною ракетою з касетною бойовою частиною

19 червня Іран запустив щонайменше одну балістичну ракету з касетною бойовою частиною в центральну частину Ізраїлю.

Про це заявило командування внутрішнього фронту армії оборони Ізраїлю, пише The Times of Israel.

Іран завдав удару по Ізраїлю балістичною ракетою з касетними бомбами

За інформацією ізраїльських військових, приблизно на висоті 7 кілометрів ракета під час польоту розділилася на безліч маленьких боєприпасів. Ці боєприпаси розлетілися на площі близько 8 кілометрів, оскільки вони не мають власних двигунів, вони падали випадковим чином.

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– Один із невеликих боєприпасів влучив у будинок у центральному місті Азор, завдавши збитків, порівнянних зі збитками від невеликої ракети, – заявили ізраїльські офіцери.

Ізраїльський військовий чиновник у розмові з The Times of Israel повідомив, що ракета з касетною бойовою частиною небезпечніша за інші іранські балістичні ракети, тому що може вражати значно більшу площу.

За інформацією ЦАХАЛ, вранці 19 червня Іран запустив близько 20 балістичних ракет по Ізраїлю. Чотири з них влучили в ціль, зокрема в будинок в Азорі.

– Ракети з великими боєголовками вразили лікарню Сорока в Беер-Шеві та будівлі в Рамат-Гані і Холоні, завдавши значної шкоди і поранивши десятки людей, – розповіли в ЦАХАЛ.

Нагадаємо, що операція Ізраїлю проти ядерної програми Ірану триває вже сьомий день. Єрусалим здійснив перші удари по Тегерану 13 червня.

Джерело: The Times of Israel

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