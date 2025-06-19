МАГАТЭ сообщило о повреждении недостроенного реактора в Иране

В Иране пострадал тяжеловодный исследовательский реактор в городе Хондаби (бывший Арак), что в провинции Маркази.

Такую информацию получило МАГАТЭ.

Удар по реактору в Хондаби

По данным агентства, исследовательский реактор находился на стадии строительства, он не работал и не содержал ядерных материалов, поэтому удар по объекту не повлек за собой радиологических последствий.

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В то же время в МАГАТЭ подчеркнули, что не имеют подтвержденной информации о том, что завод по производству тяжелой воды в Хондаби действительно подвергся удару.

Ранее Армия обороны Израиля сообщила об атаке, в частности, на зону ядерного реактора вблизи Арака, которая является ключевой составляющей в производстве плутония.

Конфликт между Израилем и Ираном

Напомним, что Израиль нанес неожиданный удар по Ирану 13 июня. Тогда погиб ряд военных командиров и ученых-ядерщиков. Также под удар попали: центральная химическая лаборатория, завод по переработке урана, Тегеранский завод по производству топлива для реакторов и металлообрабатывающий завод по переработке UF4 (тетрафторида урана) для ЕС, который находился в стадии строительства.

18 июня ЦАХАЛ нанес удар по военным объектам в районе Тегерана — под атакой оказались завод по производству центрифуг и несколько оборонных предприятий.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна готова прекратить военные действия против Ирана, если Тегеран откажется от ядерной программы. Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи отметил, что Тегеран открыт для соглашения, которое гарантировало бы, что он не сможет получить ядерное оружие, но Иран не согласится отказаться от своих “ядерных прав”.

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