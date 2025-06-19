Санкции США против России приостановлены из-за обострения конфликта с Ираном — СМИ

Сенат Соединенных Штатов отложил рассмотрение законопроекта об усилении санкций против Российской Федерации и его торговых партнеров по меньшей мере до июля.

США откладывают рассмотрение санкций против РФ: что известно

Как сообщает Semafor со ссылкой на источники, причиной задержки стал рост напряженности между Ираном и Израилем — этот конфликт признан приоритетным для Вашингтона.

Инициаторами законопроекта являются сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блюменталь.

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Они работают над техническими поправками, призванными снизить возможный негативный эффект для союзников Украины.

Однако у их планов по быстрому принятию инициативы в июне пока нет перспектив.

– Июльские сроки выглядят наиболее вероятными, – заявил лидер сенатского большинства Джон Тун.

По его словам, Сенат сохраняет открытость к переговорам и сотрудничеству с администрацией по таймингу.

– Мы очень открыты к переговорам, мы пытаемся сотрудничать с администрацией с точки зрения сроков, – добавил он.

Помимо ближневосточной эскалации, задержку влекут новые налоговые инициативы республиканцев, а также отсутствие одобрения законопроекта со стороны Дональда Трампа, который сейчас фокусируется на внутренней политике и реагировании на возможную угрозу со стороны Ирана.

Сенатор Линдси Грэм признал необходимость отложить рассмотрение, но подчеркнул, что вопросы России и Украины остаются для него актуальными.

– Сейчас ситуация с Ираном меняется. Это не значит, что я забыл о России или Украине. Вовсе нет. Иран находится в центре внимания. Но скорее раньше, чем позже, – сказал Грэм.

Ранее президент США Дональд Трамп во время саммита G7 дал понять, что не спешит вводить новые санкции против России. Он настаивает на том, что именно европейские союзники должны действовать первыми.

Несмотря на обсуждение лидеров G7, Трамп остался при своей позиции, чем вызвал недовольство среди союзников США.

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