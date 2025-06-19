Санкції США проти Росії призупинено через загострення конфлікту з Іраном — ЗМІ

Сенат Сполучених Штатів відклав розгляд законопроєкту щодо посилення санкцій проти Російської Федерації та її торговельних партнерів щонайменше до липня.

США відкладають розгляд санкцій проти РФ: що відомо

Як повідомляє Semafor із посиланням на джерела, причиною затримки стало зростання напруженості між Іраном та Ізраїлем — наразі цей конфлікт визнано пріоритетним для Вашингтона.

Ініціаторами законопроєкту є сенатори Ліндсі Грем та Річард Блюменталь.

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Вони працюють над технічними поправками, покликаними зменшити можливий негативний ефект для союзників України.

Проте їхні плани щодо швидкого ухвалення ініціативи в червні наразі не мають перспектив.

– Липневі терміни виглядають найімовірнішими, — заявив лідер сенатської більшості Джон Тун.

За його словами, Сенат зберігає відкритість до переговорів і співпраці з адміністрацією щодо таймінгу:

– Ми дуже відкриті до переговорів, ми намагаємося співпрацювати з адміністрацією з точки зору термінів, – додав він.

Окрім близькосхідної ескалації, затримку спричиняють нові податкові ініціативи республіканців, а також відсутність схвалення законопроєкту з боку Дональда Трампа, який наразі фокусується на внутрішній політиці й реагуванні на можливу загрозу з боку Ірану.

Сенатор Ліндсі Грем визнав необхідність відкласти розгляд, але підкреслив, що питання Росії та України залишаються для нього актуальними.

– Зараз ситуація з Іраном змінюється. Це не означає, що я забув про Росію чи Україну. Зовсім ні. Іран у центрі уваги. Але радше раніше, ніж пізніше, – сказав Грем.

Раніше президент США Дональд Трамп під час саміту G7 дав зрозуміти, що не поспішає запроваджувати нові санкції проти Росії. Він наполягає на тому, що саме європейські союзники повинні діяти першими.

Попри обговорення серед лідерів G7, Трамп залишився при своїй позиції, чим викликав невдоволення серед союзників США.

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