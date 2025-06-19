Государственный секретариат разведки (SIDE) Аргентины обнаружил организацию La Compañía, связанную с покойным главой ЧВК Вагнер Евгением Пригожиным и проектом Лахта, который занимается кампаниями по манипулированию общественным мнением по всему миру.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО.

Шпионская организация в Аргентине

Руководителем шпионской сети в Аргентине La Compañía считают россиянина Льва Андриашвили, который работал в тандеме с женой Ириной Яковенко. Супруги отвечали за получение финансирования и налаживание контактов с местными коллаборационистами.

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По официальным данным, цель La Compañía — создать группу сторонников российских интересов, запускать фейки, собирать политическую информацию и влиять на неправительственные организации Аргентины.

Как подчеркнули в ЦПД, заявления Кремля о якобы невмешательстве во внутренние дела других стран абсолютно не соответствуют действительности.

— Реальность в очередной раз демонстрирует обратное — российские спецоперации продолжаются во всем мире, пытаясь влиять на политические процессы и общественные настроения, — подчеркнули в ЦПД.

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