В Аргентині викрили мережу російських шпигунів, пов’язану з покійним Пригожиним
Державний секретаріат розвідки (SIDE) Аргентини виявив організацію La Compañía, пов’язану з покійним очільником ПВК Вагнер Євгеном Пригожиним і проєктом Лахта, який займається кампаніями з маніпулювання громадською думкою по всьому світу.
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО.
Шпигунська організація в Аргентині
Керівником шпигунської мережі в Аргентині La Compañía вважають росіянина Лева Андріашвілі, який працював у тандемі з дружиною Іриною Яковенко. Подружжя відповідало за отримання фінансування і налагодження контактів із місцевими колаборантами.
За офіційними даними, мета La Compañía — створити групу прихильників російських інтересів, запускати фейки, збирати політичну інформацію та впливати на неурядові організації Аргентини.
Як наголосили у ЦПД, заяви Кремля про нібито невтручання у внутрішні справи інших країн абсолютно не відповідають дійсності.
— Реальність укотре демонструє протилежне — російські спецоперації тривають у всьому світі, намагаючись впливати на політичні процеси та суспільні настрої, — наголосили у ЦПД.