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Вікторія Васьковська, редакторка сайту
3 хв.

Ізраїль завдав серії ударів по Ірану: серед цілей – ядерний комплекс у Ісфахані

удар по Ірану
Фото: Getty Images

В ніч на 21 червня Ізраїль завдав серію ударів по військових і ядерних об’єктах Ірану.

Про це повідомляє The Times of Israel.

Ізраїль завдав удару по Ірану

За словами ізраїльських військових, для проведення повітряної операції було залучено близько 50 винищувачів, які скинули понад 150 боєприпасів на десятки важливих цілей на території Ірану.

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Основним напрямком ударів став регіон Ісфахан, де розташовані об’єкти, пов’язані з ядерною програмою Ірану. Зокрема, атакували ядерний комплекс і заводи, на яких виробляють центрифуги.

За словами ізраїльських військових, це істотно пошкодило інфраструктуру і значно зменшило виробничі потужності Ірану.

Крім того, Ізраїль нейтралізував чотири пускові установки балістичних ракет, які були в бойовій готовності. У ЦАХАЛі зазначили, що ці установки вдалося знищити ще до того, як Іран встиг завдати по Ізраїлю ракетного удару.

Також серед цілей були об’єкти, пов’язані з безпілотниками – вантажівки, які використовуються для запуску дронів, а також інфраструктура для зберігання та запуску ракет, радари і системи протиповітряної оборони.

Раніше армія Ізраїлю повідомляла про ліквідацію командира Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) Амінпура Джудакі, який був відповідальним за атаки безпілотниками.

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Джерело: The Times of Israel

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