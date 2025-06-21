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Валентина Летяк, редакторка стрічки
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ЦАХАЛ ліквідував іранського командира, відповідального за атаки дронів на Ізраїль

Ізраїль ліквідував іранського командира бригади БпЛА Амінпура Джудакі
Фото: Факти ICTV

Армія оборони Ізраїлю заявила про ліквідацію 20 червня командира Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) Амінпура Джудакі, відповідального за атаки безпілотниками.

Ізраїль ліквідував іранського командира бригади БпЛА

Йдеться про Амінпура Джудакі – командира другої бригади БпЛА ВПС КВІР.

– Вчора (у п’ятницю) ЦАХАЛ завдав удару і ліквідував Амінпура Джудакі, командира другої бригади БпЛА ВПС КВІР, – мовиться у повідомленні.

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За даними ЦАХАЛу, під керівництвом Джудакі здійснено сотні атак дронами на ізраїльську територію з району Ахваз на південному заході Ірану.

Ізраїльські військові кажуть, що Амінпура Джудакі взяв на себе ключову роль в операціях штабу після ліквідації 13 червня Тахера Поура, командира штабу БпЛА ВПС КВІР.

Наприкінці минулої доби Армія оборони Ізраїлю завдала ударів по пускових ракетних установках на заході Ірану. У відповідь Тегеран запустив ракети.

Нагадаємо, що операція Ізраїлю проти ядерної програми Ірану триває вже дев’ятий день. Єрусалим здійснив перші удари по Тегерану 13 червня.

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