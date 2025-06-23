MIGA: Трамп заговорил о смене режима в Иране
Президент США Дональд Трамп намекнул о намерениях сменить политический режим в Иране после ракетных ударов по иранской ядерной инфраструктуре.
Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.
Заявление Трампа после удара США по Ирану
Президент США заявил, что нынешняя власть не способна сделать страну великой после серии военных операций против Тегерана.
— Политически некорректно использовать термин смена режима, но если нынешний иранский режим не в состоянии сделать Иран снова великим, то почему бы его не сменить? МИГА!!! — написал Трамп в своем посте.
Следует отметить, что термин MIGA, который использовал Трамп, является аналогом лозунга MAGA, которым нынешний глава США пользовался во время своей избирательной кампании (с английского Make America Great Again – сделаем Америку великой снова).
Заявление президента США прозвучало после ракетных ударов по иранской ядерной инфраструктуре.
Напомним, 22 июня, около 2:30 ночи по иранскому времени, Военно-воздушные силы США атаковали три ключевых ядерных объекта Ирана — Фордо, Натанг и Исфахан.
Дональд Трамп заявил об уничтожении ядерных объектов в Иране. Однако советник верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи заявил, что, несмотря на удары США, страна сохранила свои запасы обогащенного урана.
Позже Министерство внутренней безопасности США сообщило о повышенной угрозе террористических атак после авиаударов по Ирану.
В свою очередь президент Соединенных Штатов предостерег власти Ирана от ответного удара.