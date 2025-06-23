MIGA: Трамп заговорив про зміну режиму в Ірані

Президент США Дональд Трамп натякнув про наміри змінити політичний режим в Ірані після ракетних ударів по іранській ядерній інфраструктурі.

Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social.

Заява Трампа після удару США по Ірану

Президент США заявив, що нинішня влада не здатна зробити країну великою після серії військових операцій проти Тегерану.

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— Політично некоректно використовувати термін зміна режиму, але якщо нинішній іранський режим не в змозі зробити Іран знову великим, то чому б його не змінити? МІГА!!!, — написав Трамп у своєму дописі.

Слід зауважити, що термін MIGA, який вжив Трамп, є аналогом гасла MAGA, яким теперішній очільник США послуговувався під час своєї виборчої кампанії (з англійської Make America Great Again – зробімо Америку великою знову).

Заява президента США прозвучала після ракетних ударів по іранській ядерній інфраструктурі.

Нагадаємо, 22 червня, близько 2:30 ночі за іранським часом, Військово-повітряні сили США атакували три ключові ядерні об’єкти Ірану – Фордо, Натанг та Ісфаган.

Дональд Трамп повідомив про знищення ядерних об’єктів в Ірані. Однак радник верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї заявив, що, попри удари США, країна зберегла свої запаси збагаченого урану.

Пізніше Міністерство внутрішньої безпеки США повідомило про підвищену загрозу терористичних атак після авіаударів по Ірану.

Натомість президент Сполучених Штатів застеріг владу Ірану від атаки у відповідь.

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