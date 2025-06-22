Не кінець гри: в Ірані заявили про збереження запасів збагаченого урану

Радник верховного лідера Ірану аятолли Алі Хаменеї заявив, що попри удари США по ключових ядерних об’єктах, країна зберегла свої запаси збагаченого урану. У США готуються до можливих атак Ірану.

Іран зберіг запаси збагаченого урану

– Навіть якщо ядерні об’єкти зруйновані, це ще не кінець гри. Збагачені матеріали, знання та політична воля залишаються, – написав Алі Шамхані на платформі X.

Він додав, що “ініціатива за тими, хто діє розумно і уникає сліпих ударів. Сюрпризи триватимуть”.

Міністерство внутрішньої безпеки США повідомило про підвищену загрозу терористичних атак після авіаударів по Ірану.

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У бюлетені Національної системи попередження про тероризм зазначається, що очікуються “кібератаки низького рівня” з боку проіранських активістів.

У США також побоюються, що загострення конфлікту між Ізраїлем та Іраном може підштовхнути екстремістів до насильницьких дій або злочинів на ґрунті ненависті.

Ризики для США після ударів по Ірану

Сенатор Марк Келлі (демократ від Аризони), колишній капітан ВМС США, попередив, що удари США по Ірану значно підвищили ризики не лише для 40 тис. американських військових на Близькому Сході, а й для цивільного населення в США.

– Це може призвести до терористичних атак тут, вдома. У Ірану багато проксі-сил, і вони можуть відповісти, – сказав він в ефірі NBC News.

Про самі удари оголосив президент США Дональд Трамп. За його словами, атаки були проведені по трьох іранських ядерних об’єктах – Фордо, Натанз і Есфаган.

– Ми успішно завершили атаку по трьох ядерних об’єктах в Ірані, зокрема по головному – Фордо. Всі літаки вийшли з іранського повітряного простору. Всі повертаються додому, – написав Трамп на платформі Truth Social.

Удар по Ірану відбувся через два дні після того, як Білий дім заявив, що Трамп протягом двох тижнів вирішить, чи залучати США до конфлікту між Іраном та Ізраїлем.

Це стало серйозною зміною риторики. Ще донедавна Трамп наполягав на дипломатичному вирішенні та надсилав представників до Тегерана для переговорів щодо ядерної програми.

Конфлікт між Ізраїлем та Іраном триває вже другий тиждень. США офіційно вступили у нього 21 червня, завдавши ударів по іранських ядерних об’єктах.

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