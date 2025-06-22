Трамп застеріг Іран від відповідей після масштабного удару США по ядерних об’єктах

Президент США Дональд Трамп виступив із заявою щодо масштабного військового удару, який, за його словами, повністю знищив критичні об’єкти іранської ядерної програми. Він застеріг Іран від удару у відповідь.

Трамп назвав удар по Ірану видовищним успіхом

Зокрема було уражено підземний завод у Фордо, об’єкт у Натанзі та інфраструктуру в Ісфахані. Трамп застеріг Іран від будь-якої спроби відповісти, наголосивши на потужності американської армії.

Іранські офіційні особи підтвердили сам факт атаки, однак деталі завданих збитків наразі залишаються невідомими. Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі різко засудив дії США, назвавши авіаудари обурливими та попередивши про довічні наслідки для Вашингтона.

Зараз дивляться

Під час звернення до нації Трамп назвав операцію видовищним військовим успіхом, хоча деякі представники Демократичної партії розкритикували його за рішення діяти без погодження з Конгресом.

За словами президента, американські літаки провели високоточну атаку на три важливі об’єкти ядерної інфраструктури Ірану, включно із глибоко розміщеним об’єктом у Фордо, до якого, за оцінками військових, можливо дістатися лише за допомогою масивних 30 000-фунтових бомб.

За словами американського чиновника, який побажав залишитися неназваним через чутливість ситуації, ці бомби були скинуті на кілька цілей у межах Ірану, хоча точні місця влучань не розкриваються.

Міністр оборони Піт Гегсет пообіцяв надати додаткову інформацію до ранку неділі.

Іранська сторона, зі свого боку, охарактеризувала авіаудари як акт агресії проти мирних ядерних об’єктів, наголосивши, що має повне право захищати свою територію та населення усіма доступними засобами.

Тегеран наполягає, що його ядерна програма має виключно цивільний характер.

Війна Ізраїлю та Ірану

Тим часом у неділю вранці ситуація на Близькому Сході загострилася ще більше: Ізраїль та Іран обмінялися ракетними ударами.

Армія оборони Ізраїлю повідомила про щонайменше 10 атак на іранські цілі у відповідь на ракетний обстріл з боку Тегерана.

Внаслідок цих ударів, за повідомленням ізраїльських служб, спалахнули пожежі, є постраждалі – щонайменше 16 осіб.

Джерело : The Washington Post

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